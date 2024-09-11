Сейсмомониторинг станет дешевле в 10 раз: в России создали новую систему

В России создали систему сейсмического мониторинга с низкой стоимостью

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (НГУ) создали уникальную систему мониторинга сейсмических и вибрационных воздействий, которая сочетает высокую точность и низкую стоимость.

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Новый инструмент способен отслеживать колебания как в геологической среде, так и на объектах инфраструктуры, таких как здания и промышленные сооружения. Основная задача системы — определять источник микросейсмических колебаний, его тип, местоположение и энергетическую мощность, что повышает уровень безопасности объектов. Важным конкурентным преимуществом является стоимость системы, которая в 10 раз ниже по сравнению с аналогами, что делает её доступной для более широкого применения, сообщает ТАСС.

Технология основана на автоматизированном анализе данных сейсмических датчиков с возможностью оперативной передачи результатов мониторинга через интернет или спутник. Это позволяет получать данные в режиме реального времени, даже в удаленных районах с плохой связью.

Сейчас система проходит тестирование, а уже к концу 2024 года планируется установка пилотной версии на строящейся инфраструктуре синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов" в Кольцово.

Уточнения

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Большинство землетрясений возникает на окраинах тектонических плит. Замечено, что за последние два века сильные землетрясения происходили в результате вспарывания крупных разломов, выходящих на поверхность.



Геоло́гия (от др.-греч. γῆ «Земля» + λόγος «учение, наука») — совокупность наук о строении Земли, её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин. Коротко геологию можно определить как науку о составе, строении и закономерностях развития Земли и изучение её поверхности.

