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Непрофессиональным астронавтам Polaris Dawn угрожает смертельная опасность, предупредили в России

Эксперты оценили безопасность непрофессиональных астронавтов Polaris Dawn
2:08
Наука » Экология » Космос

Астронавтам миссии Polaris Dawn угрожает смертельная опасность, предупредили опрошенные "Известиями" эксперты.

Эксперты оценили безопасность непрофессиональных астронавтов Polaris Dawn
Фото: Spope on X is licensed under public domain

Первый в истории полёт экипажа, полностью состоящего из непрофессиональных астронавтов, стартовал во вторник с космодрома во Флориде. Им предстоит подняться на рекордную для околоземных экспедиций высоту около 1400 км, затем спуститься до 700 км и на этой отметке выйти в открытый космос — причём с разгерметизацией корабля, поскольку специальным переходным шлюзом он не оборудован.

"Существует проверенная практика, когда экипаж космического корабля использует два типа снаряжения, которое обеспечивает изоляцию человека от внешней среды. Одно — спасательное, на случай разгерметизации корабля. Оно лёгкое и упрощённое. Другое — для работ в открытом космосе. Оно гораздо более сложное и включает системы безопасности, охлаждения автономного жизнеобеспечения и так далее", — прокомментировал генеральный директор НПП "Звезда" имени академика Г. И. Северина Сергей Поздняков.

Астронавты Polaris Dawn выйдут в космос в упрощённых скафандрах, поэтому будут ограничены во внекорабельной деятельности во времени и пространстве. К тому же это небезопасно — остаётся риск неплотно задраить люк или застегнуть скафандр. Видимо, поэтому эксперимент и поручили непрофессионалам, поскольку вся ответственность ложится на них, предположил Поздняков.

Скорее всего, астронавты взяли на себя ответственность за использование несертифицированного оборудования, подписав соответствующие документы, согласилась специалист по международному космическому и международному частному космическому праву Мариам Юзбашян.

Судя по тому, что дизайн скафандров заказывали голливудскому художнику по костюмам, Polaris Dawn больше походит на пиар-акцию, нежели на полноценную космическую миссию, заметил автор Telegram-канала "Космодайвер" Николас Оксман.

Уточнения

Polaris Dawn — экспедиция на пилотируемом космическом корабле Dragon 2 на околоземную орбиту. Стартовала 10 сентября 2024 года. Миссия управляется компанией SpaceX. В этой миссии запланирован первый в истории выход в открытый космос коммерческого астронавта. Polaris Dawn — первая из трёх запланированных миссий по программе Polaris.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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