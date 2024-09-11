"Росатом" рассказал о решении экологических проблем на Дальнем Востоке

3:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Представители ГК "Росатом" сообщили, что на Дальнем Востоке завершены работы по ликвидации опасного ядерного наследия, которое было ещё с советских времён. Об этом они объявили в ходе торжественной церемонии установки памятного знака по случаю 10-летнего юбилея размещения первого объекта в пункте хранения реакторных отсеков в бухте Разбойник. Также в рамках технического тура на объекты инфраструктуры и состоявшегося семинара были обсуждены важные вопросы ликвидации опасных отходов представителями атомной отрасли и депутатами.

Фото: "Росатом" by Фото ГК "Росатом"

Как сообщил замдиректора по государственной политике в области радиоактивных отходов (РАО) ГК "Росатом" Александр Абрамов, компании есть чем гордиться. Ведь за 20 лет по всей стране была создана соответствующая инфраструктура для безопасной ликвидации радиационно опасного наследия. В частности, на Дальнем Востоке оно полностью ликвидировано, в частности, не осталось и подлежащих утилизации опасных объектов в акватории. Совместными усилиями госкорпорация смогла решить серьезную экологическую проблему.

Что касается береговой инфраструктуры, то Абрамов отдельно отметил, что реакторные отсеки утилизированных атомных подлодок хранят в специально оборудованных пунктах, которые охраняются 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Осуществляется контроль уровня радиации, реакторные отсеки и блок-упаковки с радиоактивными отходами обслуживаются в соответствии с техрегламентами.

Гендиректор ФГУП "РАДОН" Алексей Лужецкий добавил, что на предприятиях запущена система экологического менеджмента в соответствии с требованиями российского стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. В специальных лабораториях осуществляется мониторинг окружающей среды объектов ДВЦ "ДальРАО". Также на всех объектах установ-лена автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО).

Также на семинаре были затронуты и медицинские аспекты. В частности, выступившие представители медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна отметили, что за последние 10 лет наблюдается тенденция к снижению техногенной нагрузки на окружающую среду, также никоим образом не был причинен вред населению в ходе работ по утилизации опасных отходов.

К ликвидации ядерного наследия "Росатом" подходит комплексно. В проектах госкорпорации участвуют более 220 предприятий атомной отрасли со всей России. И уже удалось вывести из эксплуатации около 100 объектов, более 3 млн кв. м загрязненных территорий очищены.

Кроме того, "Росатом" продолжает работы по очистке акватории Арктики и Дальнего Востока в рамках госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". Как итог, удалось утилизировать более 200 советских атомных подлодок. Также на Дальнем Востоке утилизированы 82 АПЛ. Также в бухте Сысоева создана инфраструктура по переработке жидких радиоактивных отходов. А в Мурманской области в прошлом году было ликвидировано "самое радиоактивное в мире" судно — плавтехбазы "Лепсе". До конца этого года будет вывезена последняя партия ОЯТ с береговой техбазы ВМФ в ЗА-ТО г. Островной.

"Росатом" поэтапно предпринимает шаги по снижению негативного влияния на природу, и всё идёт довольно успешно. Цель госкорпорации в перспективе — развитие культуры безопасной эксплуатации ядерных объектов.