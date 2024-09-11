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Стало известно, зачем космонавты берут в полёт игрушечную собачку

Командир "Союза МС-26" взял игрушечного корги для определения невесомости
1:17
Наука

Во вторник РКК "Энергия" опубликовала фото готовящегося к старту экипажа космического корабля "Союз МС-26".

Командир "Союза МС-26" взял игрушечного корги для определения невесомости
Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Командир экипажа Алексей Овчинин держит в руках игрушечную собачку. В подписи к снимку объясняется, зачем она ему понадобится в полёте.

Игрушка выполняет функции индикатора наступления невесомости. Космонавтам важно не пропустить этот момент, чтобы проконтролировать отделение третьей ступени ракеты, после которого корабль автоматически должен построить ориентацию, открыть солнечные батареи и антенны.

Если автоматика не сработает, нужно делать всё это вручную. И если опоздать, есть риск срыва сверхбыстрого полёта на МКС — тогда придётся добираться туда по традиционной двухсуточной схеме.

"На самом деле, конечно, использование такого индикатора опционально. Это скорее добрая традиция каждого запуска", — уточняется в сообщении.

Овчинин решил традицию поддержать и взял с собой маленького корги — игрушечную копия любимицы его семьи.

Напомним, старт "Союза МС-26" запланирован на 11 сентября в 19:23 по Москве.

Уточнения

Алексе́й Никола́евич Овчи́нин (род. 28 сентября 1971, Рыбинск, Ярославская область) — российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира. Герой Российской Федерации (2017), Военный лётчик 2-го класса, лётчик-космонавт Российской Федерации. Подполковник (2009).

Вельш-ко́рги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса. К уэльским корги относятся:

  • Вельш-корги-кардиган (англ. Welsh Corgi Cardigan) — порода, появившаяся на изолированной территории Кардиганшира. Согласно наиболее популярной версии, предки вельш-корги-кардиганов были завезены кельтами при освоении территории Британских островов в конце бронзового века. Первое упоминание породы в письменных источниках датируется X веком.
  • Вельш-корги-пемброк (англ. Welsh Corgi Pembroke) — порода, выведенная в Пембрукшире, предположительно, из собак фламандского происхождения и ведущая свою историю с XIII века.
 

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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