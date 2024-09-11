Исследование Университета Квинсленда показало резкое снижение выживаемости коал из-за болезней и ДТП

Исследование выявило: выживаемость коал резко падает

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Исследование, проведённое Университетом Квинсленда, выявило тревожные данные о выживаемости коал в юго-восточном Квинсленде.

Фото: commons.wikimedia.org by Австралиец, CC BY-SA 3.0

Было проанализировано более 50 000 случаев обращения в ветеринарные клиники за период с 1997 по 2019 год, и оказалось, что эвтаназия коал была наиболее частым исходом. Основные причины поступления животных в клиники включали болезни, такие как хламидиоз (порядка 30% случаев), а также последствия потери естественной среды обитания: нападения собак и дорожно-транспортные происшествия. Только четверть коал, поступивших в клиники, впоследствии были выпущены в природу.

Особенно высокий риск гибели был у коал, пострадавших в ДТП. Они составляли около 20% всех случаев поступления в клиники, но их шансы на выживание были в четыре раза ниже, чем у тех, кто был доставлен с другими травмами. Также коалы, попавшие в клинику после ДТП, в три раза чаще подвергались эвтаназии, чем выпускались обратно в дикую природу. Нападения собак стали причиной 7% поступлений, и в этих случаях коалы в два раза чаще погибали или подвергались эвтаназии.

Кроме того, исследование показало, что наибольшему риску подвергались взрослые особи, самки и коалы, заражённые хламидиозом. Полученные данные могут помочь в разработке более эффективных стратегий по защите и сохранению популяции коал на востоке Австралии.

Уточнения

Коа́ла (лат. Phascolarctos cinereus) — вид сумчатых, обитающий в Австралии. Единственный современный представитель семейства коаловых (Phascolarctidae) из отряда двурезцовых сумчатых (Diprotodontia).

