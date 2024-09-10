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Учёные выяснили, что эрозия почвы усиливает разрушительные последствия наводнений в пустынях

Учёные обнаружили новую опасность для пустынь — разрушительные наводнения
1:22
Наука » Экология

Исследование выявило, что усиленная эрозия почвы в прибрежных зонах из-за опустынивания усугубляет последствия наводнений в портовых городах Ближнего Востока и Северной Африки.

Учёные обнаружили новую опасность для пустынь — разрушительные наводнения
Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, PDM

Учёные, анализировавшие разрушительное наводнение 2023 года в ливийском городе Дерна, пришли к выводу, что эрозия сыграла важную роль в увеличении разрушительных последствий этого стихийного бедствия.

Более 11 300 человек погибли в результате наводнения, вызванного сочетанием нескольких факторов: проливных дождей, разрушения двух плотин и неспособности городской инфраструктуры выдержать натиск стихии. Эрозия почвы, вызванная засушливыми условиями, усилила плотность водных потоков, что значительно увеличило силу разрушений.

Исследователи предупреждают, что подобные катастрофы могут повторяться в густонаселённых районах Северной Африки и Аравийского полуострова, и рекомендуют принять срочные меры для улучшения мониторинга водосборных бассейнов в засушливых зонах.

Современные радарные спутники могли бы помочь сократить риски, обеспечив своевременное выявление угрожающих изменений. Учёные настоятельно призывают к внедрению этих технологий, чтобы предотвратить будущие трагедии.

Уточнения

Пусты́ня — тер­ри­то­рия в раз­ных при­род­ных зо­нах, от­ли­чаю­щая­ся край­не за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков.

Ли́вия — государство в Северной Африке на побережье Средиземного моря, самая восточная страна Магриба. При площади 1 759 541 км², 90 % которой занимают пустыни, Ливия — четвёртая по площади страна Африки и шестнадцатая в мире.

Эро́зия (от лат. erosio «разъедание») — разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением. Эрозия является причиной образования промоин, оврагов, речных долин.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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