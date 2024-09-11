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Найдено место скрещивания неандертальцев и Homo sapiens: исторический прорыв

SciRep: ДНК неандертальцев и людей впервые пересеклись на Персидском нагорье
1:45
Наука

Международная группа археологов из Германии, Дании и Ирана обнаружила регион, где впервые произошло скрещивание между предками современных людей и неандертальцами.

SciRep: ДНК неандертальцев и людей впервые пересеклись на Персидском нагорье
Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports (SciRep), эти две группы встретились в горах Загрос на Персидском нагорье, которое ныне охватывает территорию Ирана, северного Ирака и юго-восточной Турции.

Для этого открытия ученые использовали моделирование экологических ниш и географическую информационную систему, чтобы воссоздать картину расселения неандертальцев и Homo sapiens в Юго-Восточной Европе и Юго-Западной Азии. Команда изучила географическое распределение этих популяций в различные периоды времени и выяснила, что оба вида пересекались в этом конкретном регионе.

На основании полученных данных ученые пришли к выводу, что горы Загрос были местом, где Homo sapiens и неандертальцы впервые начали обмениваться генетическим материалом.

Это открытие проливает свет на один из самых значимых моментов в истории человечества — процесс гибридизации, который сыграл ключевую роль в развитии современного человека. Ранее предполагалось, что скрещивание могло происходить в других регионах, но это исследование помогло точно определить возможное место этого процесса.

Использование современных технологий, таких как моделирование экологических ниш и географические информационные системы, позволило ученым не только реконструировать среду обитания древних людей, но и проследить за перемещениями популяций на протяжении тысячелетий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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