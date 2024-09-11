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Это мясо повышает риск рака на 32%! Вот что нужно знать

Daily Mail: лук и чеснок защищают от рака кишечника
2:02
Наука

Для предотвращения рака кишечника, согласно рекомендациям британского диетолога Эмили Лиминг, необходимо пересмотреть рацион, исключив обработанное мясо и алкоголь, и обогатив его продуктами, полезными для микробиома кишечника. В числе полезных продуктов находятся кипяченая вода, лук, чеснок, квашеная капуста и кефир.

Daily Mail: лук и чеснок защищают от рака кишечника
Фото: commons.wikimedia.org by Filo gèn', CC BY-SA 4.0

Врач предупреждает, что бутилированная вода может содержать микропластик, который негативно влияет на микробиом и может способствовать развитию опухолей.

Лиминг ссылается на исследования, показывающие, что в тканях раковых опухолей кишечника содержится больше микропластика, чем в здоровых тканях. Поэтому она рекомендует отказаться от покупной воды в бутылках в пользу водопроводной кипяченой воды. Помимо воды, особое внимание стоит уделить продуктам, богатым пребиотической клетчаткой, таким как чеснок, лук, квашеная капуста, кефир, спаржа и топинамбур.

Эти продукты способствуют поддержанию здорового микробиома и могут предотвращать развитие колоректального рака.

Отдельно диетолог отмечает влияние обработанного мяса, такого как сосиски, бекон и колбасы, на риск развития рака кишечника. Исследования Международного журнала эпидемиологии (2022 год) показали, что потребление 70 граммов красного или обработанного мяса ежедневно увеличивает риск колоректального рака на 32%. Лиминг подчеркивает, что ограничение таких продуктов в рационе является важным шагом в профилактике болезни.

Алкоголь также рассматривается как фактор риска, однако диетолог считает, что вино в умеренных количествах благодаря содержащимся в нем антиоксидантам, таким как антоцианы и ресвератрол, может оказывать положительное влияние на микробиом и снижать воспалительные процессы в кишечнике.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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