Разрушительный удар стихии: тайфун "Яги" прошёлся по Вьетнаму и Китаю

Тайфун "Яги" унёс жизни 59 человек и повредил 32 тысячи домов

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Тайфун "Яги" обрушился на Вьетнам и китайский остров Хайнань, нанеся катастрофический ущерб.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Стихия унесла жизни 59 человек во Вьетнаме, еще 229 человек получили травмы. Причиной большинства смертей стали затопления и оползни. В северной части острова Хайнань тайфун повалил 167 тысяч деревьев, разрушив 32 тысячи домов, сообщает vostokmedia.com.

Ущерб в Китае оценивается в 26,3 млрд юаней, значительная часть приходится на сельское хозяйство, особенно на рыболовную отрасль, с потерями в 11,9 млрд юаней. Во Вьетнаме сильные наводнения уничтожили более 120 тысяч гектаров рисовых и других культур. В провинциях Тайбинь и Хынгйен, а также в портовом городе Хайфон, пострадало около 5000 плодовых деревьев.

Уточнения

Тайфу́н (от кит. трад. 颱風, упр. 台风, пиньинь táifēng, яп. 台風 (taifū) — «сильный ветер» или, через посредство англ.яз., от др.-греч. Τυφῶν — Тифон (мифическое чудовище, олицетворяющее бури и ветры)), уст. тифо́н — разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана. В центральной части тайфунов наблюдается наибольшее снижение давления воздуха на поверхности моря, достигающее 650 мм рт. ст. (тайфун «Тип», 1979).



Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.

Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты. Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице, ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном).

