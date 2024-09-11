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Диабет и астма: как одно заболевание может привести к другому, по мнению учёных

ЕАSD: у людей с диабетом второго типа повышен риск развития астмы
1:14
Наука

Учёные из медицинского колледжа Тайбэйского медицинского университета (Тайвань) выявили связь между сахарным диабетом второго типа и астмой, обнаружив, что каждое из этих заболеваний увеличивает риск развития другого. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

ЕАSD: у людей с диабетом второго типа повышен риск развития астмы
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

В исследовании использовались данные более чем 17 миллионов человек. Команда провела систематический обзор и мета-анализ существующих исследований, используя четыре крупные медицинские базы данных и выделив 14 подходящих работ для анализа.

Результаты показали, что астма и сахарный диабет второго типа связаны друг с другом. Вероятность развития диабета у людей с астмой на 28% выше, чем у тех, кто не страдает этим заболеванием. В то же время, сахарный диабет почти в два раза увеличивает риск развития астмы.

Учёные предполагают, что общие факторы могут объяснять эту связь, такие как гипертония (высокое кровяное давление) и дислипидемия (нарушения уровня жиров в крови, например, холестерина).

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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