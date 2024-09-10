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Будущее в опасности: климатические катастрофы могут затронуть 70% населения в ближайшие два десятилетия

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1:27
Наука

Учёные из Центра международных климатических исследований CICERO, совместно с экспертами из Университета Рединга, обнаружили, что в ближайшие 20 лет Земля столкнётся с резким усилением климатических катаклизмов, которые могут затронуть до 70% населения планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience.

NatGeo: около 70% населения Земли столкнутся с экстремальной погодой к 2040 году
Фото: flickr.com by VV Nincic, CC BY 2.0

Используя крупные климатические модели, команда показала, что в тропических и субтропических зонах средние температуры значительно возрастут в ближайшие два десятилетия. Это приведет к увеличению риска возникновения беспрецедентных условий и стихийных бедствий.

По словам специалистов, резкие изменения климата могут вызвать волны тепла, которые негативно скажутся на здоровье людей и животных, создадут стресс для экосистем, снизят урожайность сельского хозяйства, усложнят охлаждение электростанций и нарушат транспортные системы. Кроме того, экстремальные осадки могут привести к наводнениям, повреждению жилья и инфраструктуры, сельскохозяйственных культур, усилению эрозии и ухудшению качества воды.

Учёные также отметили, что даже в случае значительного сокращения парниковых выбросов, в наилучшем сценарии опасные погодные условия затронут 1,5 миллиарда человек, что составляет 20% мирового населения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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