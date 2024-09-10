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Голосовые записи как тест на диабет? Ученые разработали революционный метод

EASD: анализ голосовых записей помогает выявить сахарный диабет
1:58
Наука

Ученые из Люксембургского института здравоохранения представили новый метод обнаружения сахарного диабета, который основывается на анализе 25-секундных голосовых записей. Результаты исследования были озвучены на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), проходящей в Мадриде.

EASD: анализ голосовых записей помогает выявить сахарный диабет
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

В исследовании участвовали 607 взрослых, страдающих сахарным диабетом второго типа и не имеющих заболевания. Участников попросили прочитать несколько предложений и записать голосовые сообщения продолжительностью 25 секунд. Также были собраны данные о состоянии здоровья, возрасте, поле, индексе массы тела (ИМТ) и кровяном давлении участников для создания и тестирования модели искусственного интеллекта (ИИ), способной обнаруживать диабет.

Алгоритм ИИ проанализировал различные голосовые характеристики, такие как высота, интенсивность и тон, чтобы выявить различия между людьми с диабетом и без него. Для разработки использовались два передовых метода: один для учета до шести тысяч подробных вокальных характеристик, а другой — метод глубокого обучения, сосредоточенный на 1024 основных характеристиках.

Голосовые алгоритмы показали хорошую прогностическую способность, правильно определяя наличие диабета у мужчин в 71% случаев и у женщин в 66% случаев. Модель лучше всего работала при анализе голосовых записей женщин старше 60 лет и у людей с артериальной гипертензией.

Хотя результаты многообещающие, ученые считают, что метод требует дальнейшего усовершенствования. Они надеются, что в будущем этот ИИ-алгоритм сможет стать эффективным инструментом для ранней диагностики сахарного диабета.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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