Ученые разоблачают: как рубцы от терапии способствуют повторному развитию глиобластомы

СancerCell: рубцы после лучевой терапии могут стать причиной рецидива рака мозга

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Института исследований рака Людвига в США обнаружили, что удаление глиобластомы — агрессивной опухоли мозга — с помощью лучевой терапии, иммунотерапии и хирургического вмешательства может приводить к образованию рубцов, которые увеличивают риск рецидива заболевания. Эти результаты были опубликованы в журнале Cancer Cell.

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В исследовании использовались мыши с глиобластомой, наиболее распространенной и злокачественной формой рака мозга у взрослых. Несмотря на развитие новых методов лечения, средняя продолжительность жизни пациентов с этим диагнозом составляет всего 14 месяцев.

В первом этапе эксперимента применяли метод блокировки рецептора колониестимулирующего фактора—1 (CSF-1R). Блокирование CSF1R или уничтожение клеток, его вырабатывающих, стимулирует выработку провоспалительных цитокинов и иммунный ответ, помогающий бороться с опухолью.

Однако у половины мышей наблюдался рецидив после первоначального улучшения. Рецидивы происходили вблизи рубцов, образующихся на месте первичной опухоли.

Анализ образцов опухолей у людей подтвердил, что фиброзное рубцевание тканей также возникает после лечения и связано с рецидивом опухоли. Рубцы образуются не только после иммунотерапии, но и после хирургического и радиологического удаления опухолей.

Исследования показали, что фиброзная ткань создает защитный «кокон» для остаточных раковых клеток, которые переходят в спящее состояние и становятся устойчивыми к терапии. Ученые считают, что комплексное лечение, направленное на предотвращение фиброзного рубцевания, может помочь предотвратить активацию дремлющих раковых клеток и рецидив глиобластомы.