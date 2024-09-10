Ученые нашли виновника рака простаты: как NSD2 ускоряет болезнь

Nature Genetics: белок NSD2 стимулирует развитие рака простаты

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Онкологического центра Рогеля при Мичиганском университете сделали важное открытие в области исследования рака предстательной железы. Они обнаружили, что белок NSD2 изменяет функцию рецептора андрогена, что вызывает ускоренный рост клеток и способствует развитию рака простаты. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Genetics.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

В нормальных условиях рецептор андрогена играет ключевую роль в регуляции роста клеток предстательной железы, поддерживая баланс их деления и остановки роста. Однако при развитии рака рецептор андрогена начинает работать иначе, поддерживая неконтролируемый рост клеток, включая опухолевые. Исследователи выяснили, что именно белок NSD2 изменяет положение рецептора на ДНК, перемещая его к участкам, связанным с генами, вызывающими рак.

В ходе экспериментов ученые снизили активность NSD2 в раковых клетках и заметили, что их рост и распространение значительно замедлились. Кроме того, они обнаружили, что белок NSD1, родственный NSD2, способствует его активности и может играть схожую роль в стимулировании роста раковых клеток. Эти выводы открывают новые возможности для разработки средств-супрессоров NSD1/2, которые смогут эффективно бороться с раком простаты.

Исследователи уже начали работу над созданием таких препаратов, которые смогут дополнить существующие методы лечения. Однако прежде чем эти средства будут применяться для лечения людей, они должны пройти серию клинических испытаний на животных моделях, включая мышей.