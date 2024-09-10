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Космическая драма: как две черные дыры изменят Вселенную

TAJ: найдена самая близкая пара сверхмассивных черных дыр из известных науке
1:40
Наука

Американские астрономы из Смитсоновской астрофизической обсерватории совместно с итальянскими коллегами сделали невероятное открытие: они обнаружили две сверхмассивные черные дыры, которые расположены на рекордно близком расстоянии друг от друга.

TAJ: найдена самая близкая пара сверхмассивных черных дыр из известных науке
Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Ученые сравнили их положение с противостоянием японских борцов сумо, подчеркивая напряженность и массивность этих космических объектов. Открытие было опубликовано в престижном журнале The Astrophysical Journal.

Наблюдения с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Чандра" показали, что черные дыры разделяют всего 300 световых лет, что крайне мало по сравнению с аналогичными объектами. Эти две гигантские черные дыры находятся в галактике MCG-03-34-64, которая расположена в 800 миллионах световых лет от Земли.

Команда ученых обнаружила три источника оптической яркости, два из которых соответствуют свечению вещества вокруг черных дыр. Третий источник света пока не определен, но есть предположение, что его происхождение связано с газом, разогретым плазменной струей одной из черных дыр.

Исследователи считают, что черные дыры когда-то находились в центрах отдельных галактик, которые впоследствии слились в одну. Теперь эти сверхмассивные объекты находятся на траектории столкновения: через 100 миллионов лет они объединятся, что приведет к мощному событию — слиянию черных дыр, которое создаст гравитационные волны, искажающие само пространство и время.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он представляет собой сферу с радиусом Шварцшильда, который считается характерным размером чёрной дыры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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