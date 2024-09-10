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Стало известно, почему глушение GPS бесполезно для борьбы с беспилотниками

Аналитик Пылаев: беспилотникам не обязателен бесперебойный сигнал GPS
1:34
Наука » Технологии

В ночь на вторник произошла самая масштабная, по оценке некоторых СМИ, атака украинских беспилотников на Россию. Минобороны РФ насчитало 144 БПЛА самолётного типа над девятью регионами страны.

Аналитик Пылаев: беспилотникам не обязателен бесперебойный сигнал GPS
Фото: IG Фонд tech-спільноти України is licensed under public domain

По мнению члена комиссии ООН по разоружению, политико-общественного деятеля Игоря Никулина, в полёте эти дроны ориентируются по спутникам GPS. Глушить его — задача непростая, признал он.

И, скорее всего, бесполезная, потому что современные БПЛА оснащены и другими средствами навигации. Подробности "Правде.Ру" раскрыл политический аналитик Александр Пылаев.

"Есть инерциальные системы — то есть полётное задание закладывается прямо внутрь в корпус непосредственно беспилотника, — объяснил он. — Они довольно надёжны, то есть в электронную прошивку закладывается, грубо говоря, цифровая модель местности, над которой должен пролетать БПЛА с конкретными привязками, и он по ней движется. Это не требует постоянного контакта со спутником, то есть он может ориентироваться на какие-то ориентиры — но это уже нюансы, какие там ориентиры могут быть заложены, не могу вам сказать точно".

"Кроме того, есть оптоэлектронные системы, то есть часть беспилотников могут управляться реально операторами, тот же принцип FPV — то есть, есть видеоканал, который позволяет корректировать полет беспилотника", — добавил собеседник издания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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