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Назван способ надёжно обезопасить свой аккаунт от несанкционированного доступа

В Mail.ru посоветовали отключить автоматическую авторизацию на всех ресурсах
2:08
Наука » Технологии

Потеря смартфона — настоящая катастрофа: в нём вся цифровая жизнь владельца. Руководительница команды информационной безопасности Почты Mail.ru Ксения Кокорева дала "Газете.Ru" несколько советов на этот счёт.

В Mail.ru посоветовали отключить автоматическую авторизацию на всех ресурсах
Фото: 500px.com by Johan Larsson, CC BY 3.0

"Если потерянный смартфон попадёт в руки злоумышленников, и они смогут разблокировать его и получить доступ к вашей личной информации, то существует высокий риск использования её в мошеннических схемах. К тому же многие сервисы, где вы были ранее авторизованы с данного устройства, могут считать его "доверенным". Это значит, что действия с него будут восприниматься как ваша активность в аккаунте, а системы безопасности могут просто не считать это чем-то подозрительным", — объяснила она.

Прежде всего, настройте удалённый доступ к устройству. "Большинство современных смартфонов и планшетов предлагают функции, позволяющие удалённо заблокировать или стереть данные с потерянного устройства. Убедитесь, что эти функции включены и настроены, чтобы всегда иметь возможность быстро удалить личную информацию", — посоветовала собеседница издания.

Обязательно отключите автоматическую авторизацию в критически важных (а лучше — во всех) сервисах и ресурсах. Лучше пожертвовать удобством, чем столкнуться с очень серьёзными проблемами при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Везде, где возможно, используйте беспарольный метод аутентификации — отпечатком пальца, распознаванием лица и т. д. — его сложнее вскрыть, даже воспользовавшись краденым гаджетом. "Также важно понимать, что такой ключ уникален и срабатывает только на личные данные пользователя, его отпечаток или лицо. Кроме этого, вы всегда сможете удалить электронный ключ со своего аккаунта. Тем самым, украв ваше устройство, мошенники не смогут увидеть ваш "пароль" и воспользоваться им", — пояснила Кокорева.

Настройте резервное копирование данных и следите за активностью в своих аккаунтах, порекомендовала она в заключение.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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