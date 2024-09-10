Земле предстоит пережить два мощнейших солнечных удара подряд

В ИКИ РАН предупредили о двух движущихся к Земле облаках плазмы

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

На Солнце зарегистрированы два мощных выброса, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в понедельник.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Один произошёл 7 сентября — он не направлен прямо на Землю, но может задеть её по касательной.

"На вечер вторника 10 сентября по московскому времени прогнозируются бури уровня 1-2 по пятибалльной шкале. Есть умеренная вероятность (около 30%) полярных сияний в европейской части страны", — спрогнозированы его последствия.

С утра 9 сентября Солнце разразилось новым выбросом, который с вероятностью больше 90% обернётся для нас лобовым ударом. Сейчас облако плазмы размером около 30 миллионов километров на всех парах (около 800 км/с) несётся к Земле.

"При таких скоростях на транзит от Солнца до Земли ему потребуется около 50 часов, то есть приход солнечных масс предварительно ожидается в середине дня 11 сентября (среда)", — предупредили в лаборатории.

Из-за перебоев в работе космического коронографа LASCO часть данных была утеряна, поэтому более-менее точно смоделировать траектории выбросов не представляется возможным. Скорее всего, оба солнечных удара сольются в одну магнитную бурю продолжительностью около суток, предположили учёные.

Уточнения

Корональный выброс массы — выброс вещества из звёздной короны. Наблюдение корональных выбросов массы с поверхности Земли затруднено.

