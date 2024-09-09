Сбой или санкции? В Госдуме ответили, почему Google запретила регистрацию аккаунта на российский номер

В Госдуме ответили на запрет регистрации аккаунта Google с российским номером фразой "корпорация встала на сторону зла"

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Корпорация Google "встала на сторону зла", ограничив пользователям регистрировать аккаунт на российский номер телефона. Об этом Pravda. Ru заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев.

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"По большому счёту, Google уже давно прекратил всяческие отношения с Россией. Ввёл, что называется, против нас санкции, и вывез свой персонал, который здесь работал. Соответственно, они не оказывают здесь никаких услуг", — сказал парламентарий.

Матвейчев также напомнил, что Россия оштрафовала корпорацию на 30 миллиардов, эти штрафы не выплачены.

"Это корпорация, которая однозначно, заняла сторону зла", — резюмировал он.

Уточнения

Google LLC ( МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов (см.: Список сервисов и инструментов Google) и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу Ads. Она считается одной из технологических компаний «большой четверки» наряду с Amazon, Meta, Apple и Microsoft.



Оле́г Анато́льевич Матве́йчев (род. 1 февраля 1970, Новокузнецк, Кемеровская область) — российский политик, политолог и политический консультант. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва от Единой России.

Автор более 90 научных публикаций и 20 монографий.

