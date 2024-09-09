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Google заблокировала возможность регистрации аккаунта на российский номер телефона: причины, как обойти запрет, регистрация в гугл

Google ограничил возможность регистрации аккаунта на российский номер. Почему это произошло?
1:00
Наука » Технологии

Регистрация нового аккаунта в Google на российский номер телефона сейчас недоступна. При попытке создать аккаунт появляется сообщение: "Этот номер нельзя использовать для подтверждения", убедился журналист Pravda.Ru.

Google ограничил возможность регистрации аккаунта на российский номер. Почему это произошло?
Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, CC BY-SA 3.0

Мы попробовали использовать номера телефонов разных российских операторов — ошибка сохраняется. С чем связано такое ограничение, неизвестно. Американская компания пока никак не прокомментировала инцидент. В сети предполагают, что это всего лишь сбой в работе Google. Некоторые уверен, что такое ограничение сохранится, поскольку компания "ввела санкции против России".

Обойти запрет с российским номером телефона вряд ли получится, однако в сети есть множество сервисов, которые позволяют купить eSIM иностранного оператора или виртуальный номер телефона. При этом такой способ может представлять угрозу: вы можете просто потерять доступ к нему.

Уточнения

Google LLC (МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

eSIM (встроенная SIM-карта, электронная SIM-карта, виртуальная SIM-карта, встроенная универсальная карта с интегральной схемой (eUICC)) — форма программируемой SIM-карты, которая встроена непосредственно в устройство.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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