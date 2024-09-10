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Разработка учёных из Перми изменит будущее городской канализации

Учёные разработали устройство для защиты канализационных систем
1:10
Наука

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новое устройство для канализационных систем, которое снижает скорость потока жидкости, тем самым уменьшая риск разрушения инфраструктуры.

Учёные разработали устройство для защиты канализационных систем
Фото: Wikipedia by Hammelmann Oelde, CC BY-SA 3.0

Это устройство, названное "гасителем энергии", выполнено из долговечного стеклокомпозитного материала, что значительно увеличивает его срок службы — минимум до 50 лет. В отличие от традиционных железобетонных колодцев, это решение обеспечивает не только снижение скорости потока, но и предотвращение переполнения системы, сообщает ТАСС.

Уникальность конструкции в том, что все поверхности внутри колодца также служат гасителями энергии, что значительно улучшает их эксплуатационные характеристики. Материал устройства обладает высокой ударопрочностью и химической инертностью, что делает его устойчивым к агрессивной среде канализационных потоков.

По словам Ольги Ручкиновой, доктора технических наук и заведующей кафедрой ПНИПУ, разработка позволит существенно улучшить надежность канализационной системы. 

Уточнения

data-interwiki-lang="en" data-interwiki-article="Sanitary sewer">Санитарно-техническая канализация — предназначенные для сбора и удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод, образующихся на территории населённых пунктов с целью их очистки от загрязнений и дальнейшего использования или возвращения в водоём. Является необходимым элементом современного городского и сельского хозяйства и частью системы водоснабжения и водоотведения городского хозяйства. Нарушение его работы может ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в местности. Канализация заканчивается на входе в очистные сооружения или в месте сброса в окружающую среду.

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — «то, что задействует / вводит в действие», «сила», «мощь») — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие. Введение понятия энергии удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, то её энергия сохраняется в этой системе на протяжении времени, в течение которого система будет являться замкнутой. Это утверждение носит название закона сохранения энергии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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