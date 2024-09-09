Большой Барьерный риф на грани гибели: учёные бьют тревогу

Учёные заявили о непоправимом ущербе Большому Барьерному рифу

Австралийский климатолог Жоэль Гергис из Мельбурнского университета заявила, что Большой Барьерный риф мог понести непоправимый ущерб из-за последнего обесцвечивания, зафиксированного весной 2024 года.

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На климатической конференции в Окленде Гергис отметила, что обесцвечивание затронуло около 80% рифа, что ставит под угрозу крупнейшую живую структуру на планете. По её словам, некоторые экосистемы не в состоянии адаптироваться к изменениям климата, и коралловый риф может стать жертвой глобального потепления, передаёт Radio New Zealand.

Австралийское управление охраны рифов также сообщило о масштабном обесцвечивании, подтвержденном аэрофотосъемкой. Согласно данным, две трети территории морского парка были затронуты, особенно кораллы на мелководье. Основной причиной явления стало повышение температуры мирового океана из-за глобального изменения климата и природного феномена Эль-Ниньо.

Большой Барьерный риф страдает от человеческой деятельности, включая загрязнение воды и разрушительные последствия ураганов. Ученые предупреждают, что без мер по борьбе с глобальным потеплением к 2050 году риф может погибнуть полностью.

Уточнения

Большо́й Барье́рный риф (англ Great Barrier Reef) — крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане. Это гряда из более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км и занимает площадь около 344 400 квадратных километров. Это самый большой на Земле природный объект, образованный живыми организмами — его можно увидеть из космоса. Риф построен миллиардами крошечных организмов — коралловых полипов.



Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

