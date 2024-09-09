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Япония отказалась от АЭС, а Хабаровский край строит: оправдан ли риск?

В Хабаровском крае планируется строительство АЭС
1:24
Наука

В Хабаровском крае планируется строительство атомной электростанции рядом с городом Юности, завершение чего ожидается к 2042 году. Проект является частью программы по созданию 11 АЭС по всей стране.

В Хабаровском крае планируется строительство АЭС
Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., PDM

Основной целью строительства является удовлетворение растущих потребностей в электроэнергии для Восточного полигона и крупных промышленных предприятий. Местные жители выражали недовольство идеей атомной станции еще с конца 1980-х годов, опасаясь возможных аварий и катастроф.

Экономист Вадим Заусаев, однако, видит в проекте значительный экономический потенциал. Снижение стоимости электроэнергии даст возможность наладить её экспорт, что принесет региону дополнительную прибыль. Тем не менее, риск аварийных ситуаций вызывает опасения. В пример часто приводят ситуацию в Японии, где после аварии на Фукусиме страна отказалась от атомной энергетики, сообщает transsibinfo.com.

С точки зрения безопасности, край находится в относительно спокойной зоне, где землетрясения редки, а большие расстояния между населенными пунктами могут минимизировать последствия возможных аварий. Это позволяет жителям региона чувствовать себя более защищенными.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001). АЭС работает по принципу теплового двигателя, использующего пароводяной цикл Ренкина (обычно на насыщенном паре, то есть начальная точка адиабаты турбины на T-S-диаграмме находится под колоколом кривой насыщения, только реакторы с ЖМТ-теплоносителем (БН-800, БН-1200) и газоохлаждаемые (AGR) реакторы, применяемые в атомной энергетике, на данный момент производят перегретый пар).

Ава́рия на АЭС Фукуси́ма-1 — радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), произошедшая в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Затопление подвальных помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. Произошли расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков № 1—3, накопление водорода в результате пароциркониевой реакции и взрывы гремучей смеси на энергоблоках № 1, № 3 и № 4. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия, объём выброса которых составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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