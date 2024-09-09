Учёные выяснили, что синдром взрывающейся головы (СРГ) чаще встречается среди молодёжи и вызван стрессом

Учёные исследовали причины синдрома взрывающейся головы

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Синдром взрывающейся головы, который изучают исследователи сна и неврологии, привлекает всё больше внимания. Это состояние характеризуется тем, что человек слышит громкие звуки — как правило, во время засыпания или пробуждения, сообщает издание The Conversation.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Симптомы могут варьироваться от резкого хлопка до более сложных слуховых и даже визуальных галлюцинаций. Помимо звуков, некоторые люди также сообщают о тактильных ощущениях, таких как чувство падения или толчков.

Согласно обновлённым данным, около трети молодых людей испытывают этот феномен хотя бы раз в жизни, а шесть процентов сталкиваются с ним ежемесячно. Также около 70 процентов респондентов упоминали о так называемых "гипнотических рывках" — ощущениях падения во сне.

Исследователи отмечают, что такие факторы, как стресс и бессонница, могут способствовать развитию синдрома. Хотя это состояние редко представляет серьёзную опасность для здоровья, его симптомы могут вызвать значительное беспокойство у тех, кто с ним сталкивается. Однако правильная диагностика и осведомленность помогут снизить уровень тревожности у пациентов, испытывающих подобные явления.

Важно, чтобы люди понимали, что этот феномен встречается гораздо чаще, чем считалось ранее, и не всегда свидетельствует о серьёзных проблемах со здоровьем.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

