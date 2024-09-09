Раскрыта участь уникальной наскальной живописи после затопления в Кузбассе

Томь затопила древнюю скалу с петроглифами

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Знаменитая скала с петроглифами в музее-заповеднике "Томская Писаница" в Кузбассе закрыта для посещения из-за паводка. Корреспондент Сiбдепо узнал, как отразится затопление на наскальной живописи.

Фото: Музей-заповедник "Томская писаница" is licensed under public domain

Скалу затапливает каждую весну, ответили в музее.

"У нас нет необходимости реставрировать её после каждого паводка. Это камень, он устойчив к воздействию воды. Реставрационные работы проходят в плановом режиме, когда скала того требует от воздействия времени. Очистка скалы производится, когда на ней образуются мхи и лишайники", — уточнили в пресс-службе.

Уровень воды уже перешёл к снижению, добавили в "Томской Писанице". Об открытии скалы объявят дополнительно, заверили там.

Уточнения

«То́мская Пи́саница» — историко-культурный и природный музей-заповедник в Яшкинском районе Кемеровской области — Кузбасса. Создан в феврале 1988 года с целью музеефикации объекта культурного наследия федерального значения «Писаницы». Является первым музеефицированным памятником наскального искусства в России. Вниз по течению р. Томь на протяжении 50 км обнаружено ещё семь местонахождений наскальных рисунков.

