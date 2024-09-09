С этими гаджетами нужно быть особенно осторожным: может случиться пожар

Эти устройства могут стать угрозой для вашего дома

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Электрические устройства существенно упрощают нашу жизнь, однако их неправильное использование может стать причиной серьёзных проблем, включая пожары.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай is licensed under public domain

Чтобы минимизировать риски, необходимо следовать нескольким простым, но важным правилам. Например, электроприборы, такие как:

Электрическое одеяло, может стать причиной возгораний, если их неправильно использовать: домашним животным нельзя спать на одеяле, нельзя накрывать его другими предметами, а также стоит ограничивать температуру и всегда выключать прибор по утрам. Удлинители и «тройники» также требуют осторожности, так как чрезмерная нагрузка может привести к перегреву электросети и короткому замыканию. Сушильная машина нуждается в регулярной очистке фильтра, так как накопившаяся пыль может стать источником возгорания. Ноутбук не следует оставлять на кровати или других легковоспламеняющихся поверхностях из-за риска перегрева, сообщает techinsider.ru. Лампочки должны соответствовать мощности патронов, иначе это может привести к короткому замыканию. Батарейки, особенно девятивольтовые, при неправильном хранении, например, в контакте с металлическими предметами, могут вызвать короткое замыкание.

Эти простые, но важные советы помогут избежать бытовых пожаров и сохранить безопасность в доме.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.



Электроодеяло — одеяло или его подобие с нагревательным устройством, предназначенное для локального нагрева постели, чтобы на ней было приятнее спать или лежать.



Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. В СССР пожар относился к стихийным бедствиям.

