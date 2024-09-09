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С этими гаджетами нужно быть особенно осторожным: может случиться пожар

Эти устройства могут стать угрозой для вашего дома
1:25
Наука

Электрические устройства существенно упрощают нашу жизнь, однако их неправильное использование может стать причиной серьёзных проблем, включая пожары.

Эти устройства могут стать угрозой для вашего дома
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай is licensed under public domain

Чтобы минимизировать риски, необходимо следовать нескольким простым, но важным правилам. Например, электроприборы, такие как:

  1. Электрическое одеяло, может стать причиной возгораний, если их неправильно использовать: домашним животным нельзя спать на одеяле, нельзя накрывать его другими предметами, а также стоит ограничивать температуру и всегда выключать прибор по утрам.
  2. Удлинители и «тройники» также требуют осторожности, так как чрезмерная нагрузка может привести к перегреву электросети и короткому замыканию.
  3. Сушильная машина нуждается в регулярной очистке фильтра, так как накопившаяся пыль может стать источником возгорания.
  4. Ноутбук не следует оставлять на кровати или других легковоспламеняющихся поверхностях из-за риска перегрева, сообщает techinsider.ru.
  5. Лампочки должны соответствовать мощности патронов, иначе это может привести к короткому замыканию.
  6. Батарейки, особенно девятивольтовые, при неправильном хранении, например, в контакте с металлическими предметами, могут вызвать короткое замыкание.

Эти простые, но важные советы помогут избежать бытовых пожаров и сохранить безопасность в доме.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Электроодеяло — одеяло или его подобие с нагревательным устройством, предназначенное для локального нагрева постели, чтобы на ней было приятнее спать или лежать.

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. В СССР пожар относился к стихийным бедствиям.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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