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Комары больше не будут надоедать благодаря разработке из Китая

Новая ткань из Китая отпугивает и убивает насекомых
1:21
Наука

Китайские ученые из Университета Сучжоу представили уникальную разработку — ткань, способную эффективно отпугивать насекомых.

Новая ткань из Китая отпугивает и убивает насекомых
Фото: PublicDomainPictures.net by Charles Rondeau, PDM

Основой технологии стало масло лаванды, которое содержит до 25% линалоола — вещества, известного своей способностью отпугивать насекомых. Однако, линалоол имеет недостаток — он быстро испаряется под воздействием ультрафиолета. Для решения этой проблемы исследователи создали специальные капсулы из шелка, которые удерживают масло лаванды в структуре ткани. Эти капсулы интегрируются с хлопковыми волокнами, благодаря чему материал сохраняет свои защитные свойства даже после нескольких стирок.

Тесты показали, что разработанная ткань не только отпугивает комаров, но и убивает их в течение 24 часов. Важно отметить, что действие ткани распространяется не только на комаров — она также отпугивает блох, моль и мух, что делает её универсальной защитой от различных насекомых.

Эта инновация имеет потенциал стать важным шагом в борьбе с вредителями в быту и на природе, предоставляя удобную и долговечную защиту. Ученые продолжают исследования, чтобы повысить эффективность и распространить технологию на другие типы материалов.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса. Характерны для этого семейства ротовые органы: верхняя и нижняя губа вытянуты и образуют футляр, в котором помещаются длинные тонкие иглы (2 пары челюстей); у самцов челюсти недоразвиты — они не кусаются. Подвижные личинки и куколки комаров живут в стоячих водоёмах.

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов. Произрастает на Канарских островах, в северной и восточной Африке, в Австралии, на юге Европы, в Аравии и в Индии. Культурные формы выращиваются в садах во всём мире.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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