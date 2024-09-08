Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка удивилась числу русских в Ванкувере: как на Арбате
Как вернуть белизну и свежесть белым вещам?
Секреты идеальных налистников: простые шаги к традиционному русскому деликатесу
Почти 18% американских семей не обеспечены продовольственной безопасностью
Молдинги и карнизы остаются актуальными в интерьере всегда
Эксперт Казанцева рассказала, какие виды очков для плавания существуют
В 2025 году турпоток из Приморья в КНДР достигнет 10 тысяч человек
Продлите сезон сбора зелени: секреты получения второго урожая с помощью ножниц
Все, что нужно для ухода за мужскими волосами: от шампуня до средств для укладки

Древние микробы раскрыли секреты иммунной защиты человечества

Археи, подарившие нам иммунитет: что нового узнали учёные?
1:13
Наука

Новое исследование Техасского университета предполагает, что современные сложные организмы, включая человека, унаследовали иммунные механизмы от своих древних микробных предков — архей из суперфилюма Asgard.

Археи, подарившие нам иммунитет: что нового узнали учёные?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти археи, существовавшие миллиарды лет назад, сыграли ключевую роль в развитии иммунных систем современных эукариот. Одной из таких систем является белок виперин, который защищает организм от вирусов, подавляя их размножение. Археи Asgard также обладают белками аргонавтами, которые разрезают ДНК, останавливая вирусные атаки. Генетический материал этих микробов был успешно клонирован учеными в лаборатории, что позволило подтвердить их защитные функции, сообщает Nature Communications.

Эти открытия показывают, что иммунные системы, действующие сегодня у растений, животных и других организмов, имеют свои корни в микробах, живших миллиарды лет назад. Исследование подчеркивает, как вирусные инфекции стали важным эволюционным фактором, повлиявшим на развитие защитных систем, которые передавались из поколения в поколение.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами). Обнаружены также вирусы, способные реплицироваться только в присутствии других вирусов (вирусы-сателлиты).

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Не только легендарный мейн-кун: знакомимся с другими большими кошачьими
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются
МРК "Каракурт". Новый мощный корвет с ракетами "Калибр" или "Оникс" Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Сводка с фронта: дезертирство и неподчинение стали главной проблемой ВСУ, в Кривом Роге уничтожено 70 натовцев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Как избежать хаоса на кухне: эффективные решения для хранения продуктов, приборов и бытовой химии
Как избежать хаоса на кухне: эффективные решения для хранения продуктов, приборов и бытовой химии
Последние материалы
Археи, подарившие нам иммунитет: что нового узнали учёные?
Секреты идеальных налистников: простые шаги к традиционному русскому деликатесу
Почти 18% американских семей не обеспечены продовольственной безопасностью
Молдинги и карнизы остаются актуальными в интерьере всегда
Эксперт Казанцева рассказала, какие виды очков для плавания существуют
В 2025 году турпоток из Приморья в КНДР достигнет 10 тысяч человек
Продлите сезон сбора зелени: секреты получения второго урожая с помощью ножниц
Все, что нужно для ухода за мужскими волосами: от шампуня до средств для укладки
Секреты кулинаров: как правильно жарить яйца для идеальной яичницы
Qualcomm изучает возможность покупки активов Intel
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.