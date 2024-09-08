Древние микробы раскрыли секреты иммунной защиты человечества

Археи, подарившие нам иммунитет: что нового узнали учёные?

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование Техасского университета предполагает, что современные сложные организмы, включая человека, унаследовали иммунные механизмы от своих древних микробных предков — архей из суперфилюма Asgard.

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Эти археи, существовавшие миллиарды лет назад, сыграли ключевую роль в развитии иммунных систем современных эукариот. Одной из таких систем является белок виперин, который защищает организм от вирусов, подавляя их размножение. Археи Asgard также обладают белками аргонавтами, которые разрезают ДНК, останавливая вирусные атаки. Генетический материал этих микробов был успешно клонирован учеными в лаборатории, что позволило подтвердить их защитные функции, сообщает Nature Communications.

Эти открытия показывают, что иммунные системы, действующие сегодня у растений, животных и других организмов, имеют свои корни в микробах, живших миллиарды лет назад. Исследование подчеркивает, как вирусные инфекции стали важным эволюционным фактором, повлиявшим на развитие защитных систем, которые передавались из поколения в поколение.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами). Обнаружены также вирусы, способные реплицироваться только в присутствии других вирусов (вирусы-сателлиты).



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

