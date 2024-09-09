Лунные породы могут хранить земную атмосферу возрастом более 4 миллиардов лет

Американские ученые из Рочестерского университета (Нью-Йорк) сделали сенсационное предположение: в породах Луны могут находиться древнейшие следы земной атмосферы, которой более 4 миллиардов лет. Этот вывод был сделан на основе анализа лунного грунта, собранного еще 50 лет назад в ходе миссий "Аполлон". Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.
По словам исследователей, около 4,36 миллиардов лет назад Луна могла захватить ионы из атмосферы Земли. На самой нашей планете практически не осталось пород старше 3,5 миллиардов лет, а те, что сохранились, сильно изменены из-за тектонической активности.
Луна, напротив, является геологически стабильным объектом, что делает ее идеальным местом для сохранения атмосферных частиц, относящихся к Гадею — самому первому эону Земли, следы которого почти не сохранились на планете.
В те времена Солнце было еще молодой звездой и светило менее ярко, что ставило под сомнение, как ранняя Земля могла избежать превращения в ледяной шар. Однако парниковые газы, создававшие плотную атмосферную дымку, могли нагревать планету.
Этот туман, с одной стороны, создавал бы защиту, но с другой — мешал бы поступлению солнечного тепла. Анализ данных о составе атмосферы того времени может пролить свет на процессы эволюции не только Земли, но и других планет.
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