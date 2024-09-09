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Лунные породы могут хранить земную атмосферу возрастом более 4 миллиардов лет

CEE: Луна была способна захватить ионы земной атмосферы 4,36 млрд лет назад
1:37
Наука

Американские ученые из Рочестерского университета (Нью-Йорк) сделали сенсационное предположение: в породах Луны могут находиться древнейшие следы земной атмосферы, которой более 4 миллиардов лет. Этот вывод был сделан на основе анализа лунного грунта, собранного еще 50 лет назад в ходе миссий "Аполлон". Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

CEE: Луна была способна захватить ионы земной атмосферы 4,36 млрд лет назад
Фото: NASA is licensed under public domain

По словам исследователей, около 4,36 миллиардов лет назад Луна могла захватить ионы из атмосферы Земли. На самой нашей планете практически не осталось пород старше 3,5 миллиардов лет, а те, что сохранились, сильно изменены из-за тектонической активности.

Луна, напротив, является геологически стабильным объектом, что делает ее идеальным местом для сохранения атмосферных частиц, относящихся к Гадею — самому первому эону Земли, следы которого почти не сохранились на планете.

В те времена Солнце было еще молодой звездой и светило менее ярко, что ставило под сомнение, как ранняя Земля могла избежать превращения в ледяной шар. Однако парниковые газы, создававшие плотную атмосферную дымку, могли нагревать планету.

Этот туман, с одной стороны, создавал бы защиту, но с другой — мешал бы поступлению солнечного тепла. Анализ данных о составе атмосферы того времени может пролить свет на процессы эволюции не только Земли, но и других планет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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