На краю Солнечной системы нашли новую структуру — как она могла скрываться

arXiv: пояс Койпера может иметь еще одно кольцо

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Японские ученые из Технологического института Тиба сделали новое открытие в поясе Койпера — на краю Солнечной системы они обнаружили неизвестную ранее структуру, состоящую из плотного скопления объектов. Исследование было опубликовано на портале arXiv, который специализируется на размещении нерецензированных научных статей.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Пояс Койпера находится за орбитой Нептуна и представляет собой обширное поле, включающее ледяные объекты, такие как Плутон, астероид Арракот и другие небесные тела, известные как объекты пояса Койпера (ОПК).

Новое исследование выявило уплотнение объектов пояса на расстоянии от 70 до 90 астрономических единиц от Солнца. Это плотное внешнее кольцо отделено почти пустым пространством от внутреннего пояса, что стало неожиданным открытием для исследователей.

Экстраполяция данных показала, что плотность объектов в этой внешней структуре ниже, чем у внутренней части пояса, но достаточна для формирования новой, неизведанной зоны.

Пояс Койпера представляет собой древние остатки солнечной туманности, вещества, из которого сформировались Солнце и планеты около 4,6 миллиардов лет назад. Ученые полагают, что объекты, находящиеся на таком удалении от Солнца, практически не подвергались изменению с момента зарождения Солнечной системы, благодаря минимальному воздействию солнечной радиации.

Уточнения

Пояс Ко́йпера (иногда также называемый пояс Э́джворта — Койпера) — область Солнечной системы от орбиты Нептуна (30 а. е. от Солнца) до расстояния около 55 а. е. от Солнца. Хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно в 20 раз шире и в 20—200 раз массивнее последнего.

