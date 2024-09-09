Вулканы на Луне были активны гораздо дольше, чем мы думали — новое исследование

Science: лунная вулканическая активность длилась в 16 раз дольше ранних оценок

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Китайской академии наук обнаружила, что вулканическая активность на Луне продолжалась намного дольше, чем предполагалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале Science, изменяет наше представление о лунной геологии и времени, когда на Луне происходили активные процессы. Специалисты провели анализ 3000 стеклянных шариков, которые были собраны китайским космическим аппаратом "Чанъэ-5" в 2020 году.

Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0

Среди них были найдены три особенные сферы, химический состав которых указывает на то, что вулканы на Луне были активны примерно 120 млн лет назад, что удивительно, поскольку это время совпадает с эпохой динозавров на Земле.

Стеклянные бусины такого рода образуются при охлаждении расплавленных капель, выброшенных в результате вулканической активности или падений метеоритов. Ранее считалось, что вулканическая активность на Луне завершилась около 2 млрд лет назад, но эти новые данные свидетельствуют о том, что она длилась значительно дольше. Ученые подчеркивают, что открытие может помочь лучше понять процессы на малых планетах и лунах, позволяя оценить, как долго они могут оставаться активными.

Примечательно, что образцы, собранные "Чанъэ-5", стали первыми лунными камнями, доставленными на Землю со времен советских и американских миссий в 1970-х годах.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км (0,00257 а.е., ~30 диаметров Земли).

