Вулканы на Луне были активны гораздо дольше, чем мы думали — новое исследование

Группа ученых из Китайской академии наук обнаружила, что вулканическая активность на Луне продолжалась намного дольше, чем предполагалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале Science, изменяет наше представление о лунной геологии и времени, когда на Луне происходили активные процессы. Специалисты провели анализ 3000 стеклянных шариков, которые были собраны китайским космическим аппаратом "Чанъэ-5" в 2020 году.
Среди них были найдены три особенные сферы, химический состав которых указывает на то, что вулканы на Луне были активны примерно 120 млн лет назад, что удивительно, поскольку это время совпадает с эпохой динозавров на Земле.
Стеклянные бусины такого рода образуются при охлаждении расплавленных капель, выброшенных в результате вулканической активности или падений метеоритов. Ранее считалось, что вулканическая активность на Луне завершилась около 2 млрд лет назад, но эти новые данные свидетельствуют о том, что она длилась значительно дольше. Ученые подчеркивают, что открытие может помочь лучше понять процессы на малых планетах и лунах, позволяя оценить, как долго они могут оставаться активными.
Примечательно, что образцы, собранные "Чанъэ-5", стали первыми лунными камнями, доставленными на Землю со времен советских и американских миссий в 1970-х годах.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км (0,00257 а.е., ~30 диаметров Земли).
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