Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daily Mirror: на опухоль мозга могут указывать частые и усиливающиеся головные боли
В Госдуме ответили на запрет регистрации аккаунта Google с российским номером фразой "корпорация встала на сторону зла"
Как правильно готовить овсянку, чтобы снизить холестерин
Врач Ашихмин: одна несложная привычка повысит сопротивляемость инфекциям
Советы по использованию растительного масла в быту
Спрос на зимние туры взлетел: куда стремятся россияне в праздники
Врач Березников предостерёг от чрезмерного употребления дрожжевых изделий
Обновлённый внедорожник Hyundai Tucson начали выпускать в Казахстане
Спасатели локализовали крупный пожар на Уралмаше в Екатеринбурге

Вулканы на Луне были активны гораздо дольше, чем мы думали — новое исследование

Science: лунная вулканическая активность длилась в 16 раз дольше ранних оценок
1:34
Наука

Группа ученых из Китайской академии наук обнаружила, что вулканическая активность на Луне продолжалась намного дольше, чем предполагалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале Science, изменяет наше представление о лунной геологии и времени, когда на Луне происходили активные процессы. Специалисты провели анализ 3000 стеклянных шариков, которые были собраны китайским космическим аппаратом "Чанъэ-5" в 2020 году.

Science: лунная вулканическая активность длилась в 16 раз дольше ранних оценок
Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0

Среди них были найдены три особенные сферы, химический состав которых указывает на то, что вулканы на Луне были активны примерно 120 млн лет назад, что удивительно, поскольку это время совпадает с эпохой динозавров на Земле.

Стеклянные бусины такого рода образуются при охлаждении расплавленных капель, выброшенных в результате вулканической активности или падений метеоритов. Ранее считалось, что вулканическая активность на Луне завершилась около 2 млрд лет назад, но эти новые данные свидетельствуют о том, что она длилась значительно дольше. Ученые подчеркивают, что открытие может помочь лучше понять процессы на малых планетах и лунах, позволяя оценить, как долго они могут оставаться активными.

Примечательно, что образцы, собранные "Чанъэ-5", стали первыми лунными камнями, доставленными на Землю со времен советских и американских миссий в 1970-х годах.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км (0,00257 а.е., ~30 диаметров Земли).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Крупные города Украины и вся линия фронта ожидают ударов иранских ракет Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Последние материалы
В Госдуме ответили на запрет регистрации аккаунта Google с российским номером фразой "корпорация встала на сторону зла"
Как правильно готовить овсянку, чтобы снизить холестерин
Врач Ашихмин: одна несложная привычка повысит сопротивляемость инфекциям
Советы по использованию растительного масла в быту
Спрос на зимние туры взлетел: куда стремятся россияне в праздники
Врач Березников предостерёг от чрезмерного употребления дрожжевых изделий
Обновлённый внедорожник Hyundai Tucson начали выпускать в Казахстане
Спасатели локализовали крупный пожар на Уралмаше в Екатеринбурге
Google ограничил возможность регистрации аккаунта на российский номер. Почему это произошло?
Врач Лялите: утренняя зарядка считается самой полезной привычкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.