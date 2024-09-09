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Шокирующее открытие: абсолютный слух есть у большинства людей

Американские психологи выяснили, что абсолютный слух есть у очень многих людей
1:32
Наука

Американские психологи провели интересное исследование с использованием "прилипчивых" мелодий и выяснили, что человеческий мозг способен автоматически выполнять необходимые функции для запоминания и воспроизведения тональности. Это открытие показывает, что абсолютным слухом обладает гораздо больше людей, чем считалось ранее.

Американские психологи выяснили, что абсолютный слух есть у очень многих людей
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, CC BY 2.0

До недавнего времени считалось, что абсолютный слух есть лишь у 1 из 10 тысяч человек. Однако новые исследования опровергли эту цифру. В одном из экспериментов участники исполняли хорошо знакомые песни в лабораторных условиях. Оказалось, что в 15% случаев мелодии воспроизводились абсолютно правильно, сообщает "Вокруг света".

В рамках нового исследования учёные проверили, как люди запоминают высоту звука в реальных условиях. Добровольцы делились своими воспоминаниями о "приставучих" песнях и напевали их на диктофон. Анализ аудиозаписей показал, что большинство участников безошибочно воспроизводили тональность, что указывает на наличие абсолютного слуха.

Результаты эксперимента показывают, что наши музыкальные воспоминания представляют собой "высокоточные репрезентации". Это открытие противоречит привычному представлению о формировании долговременной памяти.

По мнению исследователей, это открытие может помочь многим стать увереннее в себе и начать заниматься музыкой.

Уточнения

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды. Одно из биологических дистантных ощущений, называемое также акустическим восприятием, способ познания мира. Обеспечивается слуховой сенсорной системой.
 

Тона́льность - высотное положение мажорного или минорного лада. В обозначении тональности указывается тоника (она же — основной тон тонического трезвучия) и лад, например: C-dur (до мажор), Fis-dur (фа-диез мажор), a-moll (ля минор), es-moll (ми-бемоль минор) и т. п.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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