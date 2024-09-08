Загадочная смерть российского кита-шпиона: зоозащитники ищут ответы

Российский "кит-шпион" погиб при загодчных обстоятельствах

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Пять лет назад необычная история с китом-белухой, обнаружившим на себе экшн-камеру GoPro, вызвала большой интерес и обсуждение в мире. В последние выходные эта история получила трагическое завершение — кит-белуха Хвалдимир был обнаружен мертвым.

Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра, PDM

В 2018 году береговая служба Норвегии обнаружила кита-белуху с прикрепленной к нему экшн-камерой GoPro, которая принадлежала Санкт-Петербургу. Несмотря на шум вокруг этого случая, из-за отсутствия серьезных улик дело было закрыто. Хвалдимир, который стал любимцем местных жителей, к сожалению, погиб.

Зоозащитники в Норвегии не остались равнодушными к этой трагической истории. НКО Marine Mind, которое долгое время отслеживало местонахождение кита, пытается установить причины его гибели. Известно, что Хвалдимир был 14-15 летним китом, в то время как белухи живут вдвое дольше.

Студентка Эмма Лак, занимающаяся изучением китов, отметила, что в последнее время Хвалдимир заметно похудел. По ее мнению, причиной могло стать недостаточное количество рыбы, которая является основной пищей для белух. Основатель Marine Mind Себастьян Стренд утверждает, что на теле кита не обнаружено видимых повреждений. Однако, основатель НКО One Whale Регина Рауг настаивает на наличии у Хвалдимира нескольких кровоточащих ран.

Норвежский ветеринарный институт проведет вскрытие тела Хвалдимира. Результаты будут опубликованы через две-три недели. Это позволит установить точную причину гибели кита и пролить свет на эту загадочную историю.

Уточнения

Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными.

