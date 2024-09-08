Отказ от гробов: водная кремация как решение экологических проблем погребения

Экологические вызовы заставляют искать альтернативы традиционным похоронам

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Стремление к сохранению окружающей среды приводит к поиску неординарных решений в различных сферах жизни, в том числе и в погребении умерших. Традиционные похороны в гробах вызывают значительные экологические проблемы, приводя к нерациональному использованию ресурсов и загрязнения окружающей среды.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

В США одни только похороны в гробах приводят к тратам 30 млн. досок твердых пород древесины, 2700 тонн меди и бронзы, 104 272 тонн стали и 1 636 000 тонн железобетона каждый год. Кроме того, используется более 3 тыс. тонн бальзамирующей жидкости на основе формальдегида, что также влияет на окружающую среду.

В качестве альтернативы традиционным похоронным ритуалам предлагается водная кремация, технология которой была разработана еще в 19 веке. Это ускоренный процесс разложения биоматериала в естественной среде, который не оставляет за собой вредных выбросов в атмосферу. Тело помещается в стальной резервуар, наполненный смесью воды и щелочи, и разогревается до 90 °C. В течение 10 часов тело разлагается на базовые элементы: аминокислоты, пептиды, соли и сахара. Полученные вещества можно просто слить в канализацию без вреда для окружающей среды. Кости частично остаются, их высушивают и измельчают, чтобы затем наполнить погребальную урну.

Водная кремация предлагает ряд преимуществ перед традиционными похоронными ритуалами. Она требует меньше топлива, не образует выбросов в атмосферу и уничтожает основную массу патогенов. Это делает водную кремацию более экологичным и эффективным способом утилизации трупов.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



Крема́ция (от лат. cremare «сжечь, сжигать») — процесс сожжения тел. Обычно проводится в качестве обряда перед погребением. Осуществляется на источнике открытого огня или в специально сконструированной печи крематория. В древних сообществах и у традиционалистов в качестве такового используется погребальный костёр; в современном обществе процесс осуществляется в печи крематория. По современным европейским правилам после кремации прах умершего помещается в погребальную урну и затем может быть захоронен различными путями.

