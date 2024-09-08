Батарея, электричество и водород — Stadler Rail представит гибридный поезд RS Zero на InnoTrans 2024

Stadler Rail представит экологичный поезд RS Zero на InnoTrans 2024

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Stadler Rail подготовила к презентации на выставке InnoTrans 2024 новый универсальный поезд RS Zero, который отличается близким к нулевому уровню выбросов и загрязнения окружающей среды. Это один из самых современных и экологически чистых железнодорожных транспортных средств, разработанный с учетом современных требований к экологии.

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RS Zero может работать от различных источников энергии: аккумуляторов, водородных баков и воздушных токоприемников. Это позволяет поезду эффективно использовать энергию в зависимости от маршрута и условий движения. Благодаря использованию переработанных материалов в внутренней отделке (на 98%!), RS Zero является надежным и экологичным вариантом для перевозок.

В Германии большая часть второстепенных и маневровых железнодорожных путей остается неэлектрифицированной. RS Zero разработан для работы на этих линиях и может переключаться между различными источниками энергии в зависимости от необходимости. Это обеспечивает высокую гибкость и эффективность работы поезда на любом отрезке маршрута.

Stadler Rail известна своими мировыми рекордами в разработке водородных поездов. Например, поезд Flirt H2 промчался за 46 часов 2803 км на одной заправке водородом. RS Zero создан для другой задачи: обеспечить гибкость и эффективность работы поезда на различных отрезках маршрута, выбирая оптимальный источник энергии. Разница в запасе хода между вариантами с одним или двумя локомотивами составляет 700 км и 1000 км при работе на водороде и 100 и 180 км при работе от аккумуляторов. Максимальная скорость ограничена 120 км/ч.

RS Zero является ярким примером технологического прогресса в железнодорожном транспорте. Этот поезд обещает стать одним из ведущих в своей категории и внести значительный вклад в развитие экологически чистой транспортной системы.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1.

