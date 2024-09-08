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"Бауман на страже кораблей": российские ученые создали уникальный материал для защиты кораблей от обрастания

Российские инженеры разработали новый материал для защиты кораблей от обрастания
1:48
Наука

Специалисты Московского государственного технического университета имени Баумана (МГТУ им. Баумана) разработали уникальный материал, который обеспечит защиту кораблей от обрастания водорослями и морскими организмами. Эта первая в России разработка не вредна для водных экосистем и на 60% состоит из российского сырья.

Российские инженеры разработали новый материал для защиты кораблей от обрастания
Фото: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, CC BY 2.0

Как известно, обрастание кораблей водорослями и морскими организмами является серьезной проблемой, которая приводит к увеличению гидродинамического сопротивления, расхода топлива, ухудшению маневренности и другим нежелательным последствиям. Разработанный в МГТУ им. Баумана материал поможет решить эту проблему и значительно улучшить эффективность морского транспорта.

В основе разработки лежит силикон, который является отличным конструкционным полимером, способным работать при любых температурах. Специалисты МГТУ им. Баумана функционализировали силикон с помощью органических соединений, что позволило снизить адгезию и защитить корпус суда от обрастания.

Новый материал был исследован в акватории Южно-Китайского моря. Пластины с покрытием и без него находились в воде в течение полугода. Результаты исследований показали, что новый материал эффективно работает, а обрастание можно легко смыть с помощью небольшого напора воды.

Перспективы: Эта разработка имеет большой потенциал для применения в морском флоте и может привести к значительным экономическим и экологическим эффектам. Использование российского сырья и отсутствие вредного воздействия на водные экосистемы делают этот материал привлекательным для широкого применения.

Уточнения

Обрастание — нарост, образуемый на погружённых в воду предметах поселениями организмов (бактерий, водорослей, беспозвоночных животных) и минеральными частицами. По размерам организмы обрастания делят на микрообрастателей (бактерии, одноклеточные организмы) и макрообрастателей (беспозвоночные и водоросли). Более 1700 видов морских организмов могут участвовать в обрастании, создавая локальную экосистему.

Моско́вский госуда́рственный техни́ческий университе́т им Н  Э  Ба́умана (также известен как Ба́уманка, Ба́уманский, МГТУ, МВТУ) — российский национальный исследовательский университет, научный центр, особо ценный объект культурного наследия народов России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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