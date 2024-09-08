Россия запускает водородный поезд: "Трансмашхолдинг" показал макет на ВЭФ

Российский водородный поезд представлен на ВЭФ

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) "Трансмашхолдинг" представил макет первого в России пассажирского железнодорожного транспорта с водородными топливными элементами. Этот важный шаг в разработке новой энергетической системы для железнодорожного транспорта привлечет внимание специалистов и внесет значительный вклад в развитие зеленой энергетики.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Представленный макет не отличается крупными размерами и какими-либо специальными деталями, но он уже является символом перехода российской железнодорожной отрасли к использованию водородной энергетики. Он расположен на выставочном стенде Министерства промышленности и торговли РФ.

Разработка российского водородного поезда ведется в соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным в 2019 году представителями "Росатома", РЖД и властями Сахалина. Это демонстрирует высокий уровень сотрудничества между различными отраслями и подтверждает серьезность намерений в реализации этого проекта.

Специалисты "Трансмашхолдинг" обещают, что первый опытный образец водородного состава увидит свет уже в 2025 году. В официальных планах РЖД указано, что первые поезда, работающие на водородных элементах и газе, выйдут на линии в период с 2027 по 2028 годы. Это значимая дата, которая указывает на реальность и скорость реализации этого проекта.

Этот проект имеет огромное значение для развития экологически чистого транспорта в России. Водородные поезда обещают снизить уровень выбросов в атмосферу и создать более экологически чистую систему железнодорожного транспорта.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1.

