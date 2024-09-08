Итальянские инженеры создают летающего робота-спасателя iRonCub3

Италия работает над летающим роботом-спасателем

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры Итальянского технологического института разработали уникальный летающий робот гуманоидного типа, который может стать незаменимым помощником в спасательных операциях. iRonCub3 предназначен для поиска и спасения людей в сложных условиях, например, на горных тропах.

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Робот оснащен реактивными двигателями, которые позволяют ему взлетать и зависать в воздухе. Это позволяет iRonCub3 быстро найти нуждающихся в помощи и увеличить их шансы на спасение. Кроме того, андроид может использовать для проведения воздушных инспекций и обследования зданий и сооружений.

iRonCub3 собрана на прочном титановом каркасе, на спине которого закреплен реактивный ранец. Для установки сопел в руках робота пришлось пожертвовать гибкостью рук, но это не ограничивает его функциональность. В тестах двигатели iRonCub3 продемонстрировали реактивную тягу в 1000 Н. Высокая температура выхлопных газов заставила инженеров использовать термостойкие экраны для защиты электронной начинки.

Проект iRonCub3 находится на ранней стадии развития. Исследователи уже провели тесты в аэродинамической трубе и в ближайшем будущем планируют провести новые испытания, в ходе которых робот взлетит и зависнет над землей. Инженерам еще предстоит решить несколько важных задач, чтобы обеспечить точность позиционирования андроида и его ориентацию в окружающем пространстве.

Эта разработка обещает революционизировать спасательные операции и создать новые возможности для безопасности людей. Летающий робот-спасатель может быть использован для различных задач, включая поиск потерпевших, доставку помощи и обследование опасных зон.