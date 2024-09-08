КРЭТ запускает массовый выпуск бортовой электроники для МС-21 и SSJ-100

КРЭТ готовится к массовому производству авиаэлектроники на Ставрополье

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) готовится к запуску массового производства бортовой электроники для российских авиалайнеров МС-21 и SSJ-100. До конца текущего года на заводе "Сигнал" (входит в КРЭТ) начнутся поставки систем управления приводами авиационных рулей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, CC BY-SA 3.0

В настоящее время на заводе ведется закупка необходимого оборудования и подготовка производственной документации. Ранее КРЭТ уже отгрузил несколько комплектов систем управления для самолетов SSJ-100, находящихся на испытаниях. В текущем году планируется поставка еще нескольких наборов для оба типа самолетов.

После прохождения необходимых протоколов и подписания соответствующих актов, "Сигнал" приступит к серийному производству оборудования.

Этот проект является важным шагом в развитии российской авиационной промышленности. Массовый выпуск бортовой электроники обеспечит необходимые компоненты для новых российских самолетов и повысит их конкурентоспособность на мировом рынке.

Благодаря этой инициативе КРЭТ укрепляет свою роль в обеспечении технологической независимости российского самолетостроения и создании современных авиалайнеров.

Уточнения

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — российская компания. Штаб-квартира расположена в Москве. Концерн основан в 2009 году как специализированная управляющая компания. Изначально в его состав вошли предприятия, разрабатывающие и изготавливающие средства радиоэлектронной борьбы и государственного опознавания, измерительные аппараты и электронные соединители и кабельную продукцию. Входит в состав госкорпорации «Ростех». Доля акций ГК «Ростех» составляет 9,5 %.



Sukhoi Superjet 100 — российский узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» (с 17 февраля 2020 года является филиалом ПАО «Корпорация Иркут» — «Гражданские самолёты») при участии ряда иностранных компаний (см. ниже). Первый крупносерийный пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР.

