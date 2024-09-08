Азиат, открывающий все по новому: японский стартап "переизобрел" логарифмическую линейку

Японский стартап предлагает революционную рулетку с логарифмической линейкой

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Японский стартап Titaner представил необычное устройство — "Mini Titanium Curve Measure Slide Rule" — который сочетает в себе функции логарифмической линейки и обычной строительной рулетки.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, CC BY-SA 2.0

Гаджет состоит из двух вращающихся колец, которые позволяют измерять пройденное расстояние по любой неровной поверхности. Внутреннее кольцо удерживается пальцами, а внешнее вращается относительно него, позволяя выполнять простые вычисления.

Перед началом измерений кольца устанавливаются в начальное положение. При полном обороте внешнего кольца специальный керамический шарик издает щелчок. Пользователь считает количество щелчков и сопоставляет его с показателями на кольцах. Например, пять щелчков и показание 6,2 означают, что пройденное расстояние составляет 562 мм.

Titaner предлагает два варианта гаджета: метрический и имперский. Метрический вариант имеет окружность внешнего кольца 10 см и внутреннее кольцо из меди, а имперский вариант выполнен из титана и имеет окружность 5 дюймов. Стоимость метрической версии составляет $45, а имперской — $65. Продажи начнутся в конце текущего года.

Этот необычный гаджет предлагает удобный и эффективный способ измерения пройденного расстояния на любой поверхности. Он может быть полезен для различных профессий, включая строительство, геодезию и научные исследования.

Уточнения

Логарифми́ческая лине́йка счётная линейка — аналоговое вычислительное устройство, позволяющее выполнять несколько математических операций, в том числе умножение и деление чисел, возведение в степень (чаще всего в квадрат и куб), вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифмов, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и некоторые другие операции. Если разбить вычисление на три действия, то с помощью логарифмической линейки можно возводить числа в любую действительную степень и извлекать корень любой действительной степени.

