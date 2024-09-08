Беспилотники заменяют истребители: Northrop Grumman разрабатывает новый ударный БПЛА

В военной авиации наблюдается стремительный переход к использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для выполнения боевых задач. Это обусловлено не только увеличением эффективности и снижением рисков, но и существенным сокращением затрат на разработку и эксплуатацию таких систем.
Недавние испытания опытного самолета Model 437 компании Northrop Grumman являются ярким подтверждением этой тенденции. Этот проект является развитием концепции Model 401, которая была представлена семь лет назад.
Model 437: Этот многоцелевой ударный беспилотник разработан для выполнения широкого спектра задач, включая нанесение ударов по наземным целям. Его основная цель — обеспечить возможность применения дешевого и легко заменяемого БПЛА вместо дорогих и сложных пилотируемых истребителей, таких как F-22 или F-35.
Model 437 обладает размахом крыльев 12 м, длиной 12 м и мощным двигателем Pratt & Whitney 535. Взлетный вес самолета составляет 4500 кг, а грузоподъемность — 900 кг, что позволяет нести две ракеты AIM 120. Дальность полета достигает 5550 км, а летный ресурс — 6 часов. По своим характеристикам Model 437 близок к БПЛА Avenger компании General Atomics.
Более подробная информация о Model 437 сохраняется в секрете.
Эта разработка Northrop Grumman может оказать значительное влияние на будущее военной авиации. Использование дешевых и легко заменяемых БПЛА позволит значительно увеличить эффективность боевых действий и снизить риски потерь в случае боя.
Northrop Grumman Corporation «Нортроп Грумман» — американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий и авиакосмической отрасли.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
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