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Беспилотники заменяют истребители: Northrop Grumman разрабатывает новый ударный БПЛА

Northrop Grumman работает над дроном Model 437
2:02
Наука

В военной авиации наблюдается стремительный переход к использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для выполнения боевых задач. Это обусловлено не только увеличением эффективности и снижением рисков, но и существенным сокращением затрат на разработку и эксплуатацию таких систем.

Northrop Grumman работает над дроном Model 437
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Недавние испытания опытного самолета Model 437 компании Northrop Grumman являются ярким подтверждением этой тенденции. Этот проект является развитием концепции Model 401, которая была представлена семь лет назад.

Model 437: Этот многоцелевой ударный беспилотник разработан для выполнения широкого спектра задач, включая нанесение ударов по наземным целям. Его основная цель — обеспечить возможность применения дешевого и легко заменяемого БПЛА вместо дорогих и сложных пилотируемых истребителей, таких как F-22 или F-35.

Model 437 обладает размахом крыльев 12 м, длиной 12 м и мощным двигателем Pratt & Whitney 535. Взлетный вес самолета составляет 4500 кг, а грузоподъемность — 900 кг, что позволяет нести две ракеты AIM 120. Дальность полета достигает 5550 км, а летный ресурс — 6 часов. По своим характеристикам Model 437 близок к БПЛА Avenger компании General Atomics.

Более подробная информация о Model 437 сохраняется в секрете.

Эта разработка Northrop Grumman может оказать значительное влияние на будущее военной авиации. Использование дешевых и легко заменяемых БПЛА позволит значительно увеличить эффективность боевых действий и снизить риски потерь в случае боя.

Уточнения

Northrop Grumman Corporation «Нортроп Грумман» — американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий и авиакосмической отрасли.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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