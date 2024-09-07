Боль уходит: медитация осознанности работает эффективнее плацебо

Biological Psychiatry: обезболивающий эффект медитации не связан с самовнушением

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование доказало, что облегчение боли через медитацию осознанности не связано с эффектом самовнушения (плацебо). Эти результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry. Ранее считалось, что медитация могла действовать по принципу плацебо, как многие другие процедуры или препараты, которые оказывают кратковременный эффект благодаря вере пациента в их эффективность.

Фото: Flickr by Moyan Brenn, CC BY 2.0

Однако теперь доказано, что медитация может по-настоящему снижать уровень боли за счет активации определенных участков мозга.

В эксперименте участвовали 115 здоровых добровольцев. Ученые применили болезненный, но безопасный тепловой стимул к задней части ноги каждого участника и замеряли активность мозга до и после одного из четырех вмешательств. Первая группа практиковала медитацию осознанности, вторая — глубокое дыхание, третья использовала вазелин, который был представлен как обезболивающий крем, а четвертая группа слушала аудиокнигу.

Результаты показали значительное снижение уровня боли в группе, занимавшейся медитацией осознанности, а также у участников, использовавших крем-плацебо, по сравнению с контрольной группой. Но активность мозга в этих случаях отличалась. После медитации осознанности уменьшилась связь между зонами мозга, ответственными за самосознание и эмоциональную регуляцию, что напрямую связано с болевыми ощущениями.

В группе плацебо таких изменений не наблюдалось.

Таким образом, ученые сделали вывод, что медитация осознанности не является формой плацебо, а действует через иные нейробиологические механизмы. Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения хронической боли с использованием медитации осознанности.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio - "размышление") — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин). Медитация может рассматриваться как вид созерцания (лат. contemplatio).



