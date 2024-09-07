Скрытая опасность вейпов: как они разрушают здоровье вашего носа

NTR: вейпинг может нарушать баланс бактерий в носу

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Комплексного онкологического центра UNC Lineberger (США) выявили, что использование вейпов может нарушить микробиом носовой полости и увеличить вероятность респираторных заболеваний. Эти выводы были опубликованы в научном журнале Nicotine and Tobacco Research (NTR).

Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

В ходе исследования специалисты проанализировали образцы жидкости слизистой оболочки носа у трех групп: 20 некурящих, 28 вейперов и 19 курильщиков обычных сигарет. Для анализа состава бактерий в носовой микрофлоре использовали генетическое секвенирование.

Выяснилось, что у тех, кто курит (как вейпы, так и сигареты), в микробиоме носа чаще встречается избыток вредных бактерий, таких как Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Эта бактерия способна вызывать серьезные инфекции и связана с развитием таких заболеваний, как хроническая обструктивная болезнь легких и астма.

Единственная полезная бактерия, Lactobacillus iners, чаще встречалась у курильщиков в сравнении с некурящими, и она может оказывать защитное действие против респираторных заболеваний.

Ученые также установили, что курение, включая использование вейпов, нарушает работу иммунной системы слизистой оболочки носа. Влияние этого нарушения зависит от пола человека и уровня никотиновых метаболитов в организме.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем. Жидкость обычно содержит никотин и ароматические добавки, в отдельных случаях — тетрагидроканнабинол. Процесс курения электронных сигарет и других подобных устройств называется вейпингом.

