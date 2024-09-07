Новый "кроличий" коронавирус и опасные вирусы у норок могут представлять риск для людей

Международная группа учёных выявила 125 вирусов у сельскохозяйственных животных

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда учёных провела обширное исследование образцов тканей сельскохозяйственных животных, умерших от различных болезней. В результате анализа тканей 461 животного были обнаружены 125 вирусов, включая 36 новых видов.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Исследование выявило, что 39 из этих вирусов могут передаваться не только между животными, но и потенциально опасны для людей. Особенно это касается вирусов, обнаруженных у енотовидных собак и норок. Одним из таких вирусов стал коронавирус HKU5, который ранее был зафиксирован у летучих мышей, а теперь был обнаружен у двух норок на ферме. Это первый случай передачи вируса на других животных, зафиксированный у нутрий, сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Более того, учёные выявили новый вид коронавируса, который получил условное название "кроличий", а также несколько других типов коронавирусов. Это открытие вызывает серьёзные опасения среди исследователей, так как в прошлом передача вирусов от животных к людям уже приводила к пандемиям.

Несмотря на это, в исследовании отсутствуют упоминания о коронавирусе SARS-CoV-2, который вызвал глобальную пандемию COVID-19, что, по мнению ученых, лишь подчёркивает разнообразие и опасность новых угроз, исходящих от вирусов животных.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных.

