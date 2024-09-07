Лунные породы пролили свет на исчезнувшую атмосферу Земли

Луна могла хранить запись ранней атмосферы Земли

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, основанное на анализе лунных пород, привезённых астронавтами миссии "Аполлон" 50 лет назад, даёт уникальные сведения о древней атмосфере Земли.

Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0

Ученые выяснили, что Луна не имела магнитного поля уже как минимум 4,36 миллиарда лет, и это открытие позволило предположить, что она могла сохранять следы ранней атмосферы Земли. Исследование также указывает, что Луна могла "улавливать" ионы из земной атмосферы в этот период, что представляет собой уникальный источник данных, поскольку на Земле древнейшие породы были сильно изменены тектоническими процессами.

Результаты, опубликованные в журнале Communications Earth & Environment, показывают, что магнитное поле Луны исчезло в первые 140 миллионов лет её существования. Это особенно важно, так как на Земле не сохранилось пород старше 3,5 миллиардов лет, что делает невозможным проведение прямых измерений состава её ранней атмосферы. Однако Луна, с её стабильной геологией и слоями древнего реголита, может предоставить важную информацию о том, какова была атмосфера Земли в её начальные периоды.

Исследователи считают, что дальнейшее изучение лунных пород может пролить свет на ранние этапы эволюции атмосферы Земли и её пригодность для жизни. Это также поднимает вопросы о том, как аналогичные процессы могут происходить на других планетах.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км (0,00257 а.е., ~30 диаметров Земли).



Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Магнитное поле может создаваться электрическим током или, в случае постоянных магнитов, магнитными моментами электронов в атомах (и моментами других частиц, что обычно проявляется в существенно меньшей степени).

Кроме этого, оно возникает в результате изменения во времени электрического поля.

