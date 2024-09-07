Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать маленькую кухню просторнее: лучшие дизайнерские решения
Почему осенью эксфолиация кожи тела становится особенно важной
Аджика из кабачков с яблоками на зиму: отлично сочетается с мясными блюдами
Почему занятия йогой лучше, чем тренировки в тренажёрном зале
Помады, которые старят: советы визажиста, чтобы избежать неудачного макияжа
Банки Молдавии приостанавливают приём переводов через "Золотую корону"
ST6 — пикап на базе Toyota Hilux
На Курилах откроется музей под открытым небом
Сытый, но недовольный: как распознать истинные причины "ненасытности" вашего питомца

Лунные породы пролили свет на исчезнувшую атмосферу Земли

Луна могла хранить запись ранней атмосферы Земли
1:38
Наука

Новое исследование, основанное на анализе лунных пород, привезённых астронавтами миссии "Аполлон" 50 лет назад, даёт уникальные сведения о древней атмосфере Земли.

Луна могла хранить запись ранней атмосферы Земли
Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0

Ученые выяснили, что Луна не имела магнитного поля уже как минимум 4,36 миллиарда лет, и это открытие позволило предположить, что она могла сохранять следы ранней атмосферы Земли. Исследование также указывает, что Луна могла "улавливать" ионы из земной атмосферы в этот период, что представляет собой уникальный источник данных, поскольку на Земле древнейшие породы были сильно изменены тектоническими процессами.

Результаты, опубликованные в журнале Communications Earth & Environment, показывают, что магнитное поле Луны исчезло в первые 140 миллионов лет её существования. Это особенно важно, так как на Земле не сохранилось пород старше 3,5 миллиардов лет, что делает невозможным проведение прямых измерений состава её ранней атмосферы. Однако Луна, с её стабильной геологией и слоями древнего реголита, может предоставить важную информацию о том, какова была атмосфера Земли в её начальные периоды.

Исследователи считают, что дальнейшее изучение лунных пород может пролить свет на ранние этапы эволюции атмосферы Земли и её пригодность для жизни. Это также поднимает вопросы о том, как аналогичные процессы могут происходить на других планетах.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км (0,00257 а.е., ~30 диаметров Земли).

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.
Магнитное поле может создаваться электрическим током или, в случае постоянных магнитов, магнитными моментами электронов в атомах (и моментами других частиц, что обычно проявляется в существенно меньшей степени).
Кроме этого, оно возникает в результате изменения во времени электрического поля.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
ИСДМ "Земледелие" минимизирует риск и даёт высокую скорость развертывания минных полей Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Помады, которые старят: советы визажиста, чтобы избежать неудачного макияжа
Банки Молдавии приостанавливают приём переводов через "Золотую корону"
ST6 — пикап на базе Toyota Hilux
На Курилах откроется музей под открытым небом
Сытый, но недовольный: как распознать истинные причины "ненасытности" вашего питомца
Если ваш кот мало пьёт, обеспечьте ему несколько источников воды
Что делать, если нет геля для бровей: советы визажиста
Российские компании увеличили зарплатные предложения на 9%
Теннисистка Петрова считает, что у Синнера больше всех шансов выиграть на US Open-2024
Что нужно учитывать при оформлении комнаты для ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.