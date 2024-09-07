Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ST6 — пикап на базе Toyota Hilux
На Курилах откроется музей под открытым небом
Сытый, но недовольный: как распознать истинные причины "ненасытности" вашего питомца
Если ваш кот мало пьёт, обеспечьте ему несколько источников воды
Что делать, если нет геля для бровей: советы визажиста
Российские компании увеличили зарплатные предложения на 9%
Что нужно учитывать при оформлении комнаты для ребёнка
Теннисистка Петрова считает, что у Синнера больше всех шансов выиграть на US Open-2024
Как выкопать идеальную морковь: правила и хитрости для дачников

Тайны подземелий Митлы: учёные нашли ворота в мир мёртвых

В Митле обнаружена обширная сеть подземных туннелей и камер
1:13
Наука

Недавние исследования в Митле, значимом археологическом объекте сапотеков в Оахаке, Мексика, подтвердили существование обширной сети подземных камер и туннелей.

В Митле обнаружена обширная сеть подземных туннелей и камер
Фото: commons.wikimedia.org by Sj, CC BY-SA 4.0

Исследовательский проект ARX Project Lyobaa, используя передовые геофизические методы, предоставил доказательства того, что под Митлой скрыт подземный лабиринт, который сапотеки считали воротами в подземный мир. Археологи обнаружили подземные пустоты под основными архитектурными группами, такими как Church Group и Columns Group, что подтверждает исторические отчеты XVI века. В рамках проекта выявлены большие погребальные камеры и туннели, которые могли использоваться для ритуалов и захоронений элитных членов общества.

Эти находки дают новые возможности для понимания роли Митлы в духовной жизни сапотеков и подтверждают её важное место в мезоамериканской истории. Исследователи продолжают изучение подземных сооружений с использованием неинвазивных методов, таких как микрокамеры. Открытия могут пролить свет на религиозные обряды сапотеков и причины упадка Митлы.

Уточнения

Тонне́ль или тунне́ль (из англ. tunnel от старофр. tonel, уменьшительное от tonne — бочка) — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).

Лабири́нт (др.-греч. λαβύρινθος) — структура (обычно в двухмерном или трёхмерном пространстве), состоящая из запутанных путей к выходу (и/или путей, ведущих в тупик).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
ИСДМ "Земледелие" минимизирует риск и даёт высокую скорость развертывания минных полей Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Если ваш кот мало пьёт, обеспечьте ему несколько источников воды
Что делать, если нет геля для бровей: советы визажиста
Российские компании увеличили зарплатные предложения на 9%
Что нужно учитывать при оформлении комнаты для ребёнка
Теннисистка Петрова считает, что у Синнера больше всех шансов выиграть на US Open-2024
Как выкопать идеальную морковь: правила и хитрости для дачников
Пассажирам "Аэрофлота" будут предлагать мороженое в полёте
Кольца из кабачков с фаршем в духовке: с золотистой сырной корочкой
В Митле обнаружена обширная сеть подземных туннелей и камер
Ухудшение видимости и незаметные пешеходы: что должны учитывать водители этой осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.