Тайны подземелий Митлы: учёные нашли ворота в мир мёртвых

В Митле обнаружена обширная сеть подземных туннелей и камер

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования в Митле, значимом археологическом объекте сапотеков в Оахаке, Мексика, подтвердили существование обширной сети подземных камер и туннелей.

Фото: commons.wikimedia.org by Sj, CC BY-SA 4.0

Исследовательский проект ARX Project Lyobaa, используя передовые геофизические методы, предоставил доказательства того, что под Митлой скрыт подземный лабиринт, который сапотеки считали воротами в подземный мир. Археологи обнаружили подземные пустоты под основными архитектурными группами, такими как Church Group и Columns Group, что подтверждает исторические отчеты XVI века. В рамках проекта выявлены большие погребальные камеры и туннели, которые могли использоваться для ритуалов и захоронений элитных членов общества.

Эти находки дают новые возможности для понимания роли Митлы в духовной жизни сапотеков и подтверждают её важное место в мезоамериканской истории. Исследователи продолжают изучение подземных сооружений с использованием неинвазивных методов, таких как микрокамеры. Открытия могут пролить свет на религиозные обряды сапотеков и причины упадка Митлы.

Уточнения

Тонне́ль или тунне́ль (из англ. tunnel от старофр. tonel, уменьшительное от tonne — бочка) — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).



Лабири́нт (др.-греч. λαβύρινθος) — структура (обычно в двухмерном или трёхмерном пространстве), состоящая из запутанных путей к выходу (и/или путей, ведущих в тупик).

