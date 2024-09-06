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У детей выявили мозговую сеть, предсказывающую развитие депрессии

Обнаружена связь между депрессивными эпизодами и изменениями в мозге
1:39
Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, раскрывает, что у людей с депрессией фронтостриарная сеть значимости мозга почти в два раза больше, чем у здоровых людей.

Обнаружена связь между депрессивными эпизодами и изменениями в мозге
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Ученые из Weill Cornell Medicine провели масштабное исследование с участием 140 пациентов с депрессивным расстройством и 37 здоровых участников. Сканирование мозга с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) выявило, что у людей с депрессией увеличенная сеть значимости, которая отвечает за обработку вознаграждений и эмоций, остаётся стабильной со временем, независимо от состояния пациента. Тем не менее, активность мозга в этой сети снижалась в периоды активной депрессии, и этот показатель мог предсказать будущие эпизоды ухудшения состояния.

Также исследование показало, что различия в мозговой топологии могут быть выявлены ещё в детском возрасте. У детей с более крупной сетью значимости, даже без истории депрессии, был повышенный риск развития депрессии в подростковом возрасте. Эти результаты дают надежду на создание биомаркеров, которые помогут заранее выявлять людей с высоким риском депрессии и разрабатывать стратегии раннего вмешательства. Исследователи предполагают, что этот феномен может быть связан с другими психическими расстройствами, такими как биполярное и обсессивно-компульсивное расстройства. Команда продолжит изучать, как лечение может влиять на мозговую сеть у людей с различными психическими расстройствами.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани. У позвоночных животных (в том числе и у человека) различают головной мозг, размещённый в полости черепа, и спинной, находящийся в позвоночном канале.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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