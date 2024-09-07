Тревожные экологические новости из Екатеринбурга: река Исеть кишит отходами человеческой жизнедеятельности

Загрязнение Исети органикой в районе Екатеринбурга впятеро превысило норму

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Сообщество UrbanGreen опубликовало отчёт с результатами исследования воды в реке Исеть, сообщает в пятницу "Царьград".

Фото: Wikimedia Commons by Vyacheslav Bukharov, CC BY-SA 4.0

Пробы были взяты автоматическим буем "Буян", который представителями московского экологического фонда "Без рек как без рук" опустили в реку неподалёку от Макаровского моста в Екатеринбурге в ходе фестиваля "Атмофест" 17 августа.

За неделю вмонтированный в буй аналитический комплекс "Экостаб Про" собрал такие данные:

показатель содержания органики превышает норму в пять раз: 72-78 мг/л при норме в 15 мг/л.

Среди органических загрязнителей: жиры, углеводы, кислоты и другие продукты жизнедеятельности и распада растительных и животных организмов; дополнительное загрязнение вызывает канализация, хлорирование воды, хозяйственная деятельность человека.

Нитритов не больше нормы, хотя были вызванные осадками всплески 18, 19 и 20 августа.

Вода слишком мутная, что обусловлено её цветением.

Содержание кислорода в поверхностном слое в пределах допустимых 6 мг/л, что достаточно для выживания рыб и водной фауны.

"Данные мониторинга системы "Буян" свидетельствуют о наличии избытка биогенных веществ на данном участке реки Исеть, что вызывает развитие одноклеточных водорослей, повышение мутности и трофного индекса водоёма", — заключается в выводах исследования.