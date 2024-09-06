Исследователи разработали метод, который делает кожу живых мышей прозрачной для изучения внутренних органов

Учёные сделали кожу мышей прозрачной с помощью пищевого красителя

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Техасского университета в Далласе и Стэнфордского университета сделали значительный шаг в области биомедицины, разработав новый метод, который позволяет сделать кожу мышей прозрачной.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Для этого учёные использовали тартразин — пищевой краситель, известный как жёлтый краситель №5. Простой раствор красителя в воде наносили на участки кожи черепа и живота мышей. Спустя несколько минут кожа становилась прозрачной, что позволило учёным напрямую наблюдать за кровеносными сосудами мозга и внутренними органами без хирургического вмешательства.

Эффект оказался обратимым: после смывания раствора кожа возвращалась в свое обычное состояние. Основной принцип действия метода заключается в изменении показателя преломления тканей, что позволяет свету проникать глубже. Молекулы тартразина уменьшают рассеивание света, делая кожу полупрозрачной. Это открытие значительно облегчает наблюдение за функциями органов, таких как дыхание, сердцебиение и сокращения кишечника, без необходимости в инвазивных процедурах.

Важно отметить, что, несмотря на впечатляющие результаты на мышах, для применения метода на людях потребуется провести дополнительные исследования, так как человеческая кожа гораздо толще. Однако данный метод имеет огромный потенциал для будущих медицинских и диагностических исследований, поскольку он позволяет безопасно наблюдать за функционированием организма в реальном времени.

Уточнения

Жёлтый "солнечный закат" (англ. Sunset Yellow FCF), также Апельсиновый жёлтый S (англ. Orange Yellow S) — оранжево-жёлтый искусственный пищевой краситель, зарегистрированный как пищевая добавка E110 в Кодексе Алиментариус.



Биомедици́на также называемая теоретической медициной — раздел медицины, изучающий с теоретических позиций организм человека, его строение и функцию в норме и патологии, патологические состояния, методы их диагностики, коррекции и лечения.

