Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что добавляют в плов для достижения идеальной текстуры и вкуса
Осенние цветочные хиты: топ самых эффектных растений для посадки в сентябре
Как лучше удалить сложные пятна с лакокрасочного покрытия машины
Более 60% россиян хотят провести отпуск на Дальнем Востоке
Как на Западе отреагировали на слова Путина об отказ Германии использовать "Северный поток"
Шакил О’Нил считает величайшим баскетболистом в истории Джордана
Дерматолог: для ухода за кожей осенью нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом
Риелтор посоветовала не вносить никаких предоплат до заключения договора аренды
Рецепт рулетиков из баклажанов с пикантной начинкой

Исследователи разработали метод, который делает кожу живых мышей прозрачной для изучения внутренних органов

Учёные сделали кожу мышей прозрачной с помощью пищевого красителя
1:36
Наука

Исследователи из Техасского университета в Далласе и Стэнфордского университета сделали значительный шаг в области биомедицины, разработав новый метод, который позволяет сделать кожу мышей прозрачной.

Учёные сделали кожу мышей прозрачной с помощью пищевого красителя
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Для этого учёные использовали тартразин — пищевой краситель, известный как жёлтый краситель №5. Простой раствор красителя в воде наносили на участки кожи черепа и живота мышей. Спустя несколько минут кожа становилась прозрачной, что позволило учёным напрямую наблюдать за кровеносными сосудами мозга и внутренними органами без хирургического вмешательства.

Эффект оказался обратимым: после смывания раствора кожа возвращалась в свое обычное состояние. Основной принцип действия метода заключается в изменении показателя преломления тканей, что позволяет свету проникать глубже. Молекулы тартразина уменьшают рассеивание света, делая кожу полупрозрачной. Это открытие значительно облегчает наблюдение за функциями органов, таких как дыхание, сердцебиение и сокращения кишечника, без необходимости в инвазивных процедурах.

Важно отметить, что, несмотря на впечатляющие результаты на мышах, для применения метода на людях потребуется провести дополнительные исследования, так как человеческая кожа гораздо толще. Однако данный метод имеет огромный потенциал для будущих медицинских и диагностических исследований, поскольку он позволяет безопасно наблюдать за функционированием организма в реальном времени.

Уточнения

Жёлтый "солнечный закат" (англ. Sunset Yellow FCF), также Апельсиновый жёлтый S (англ. Orange Yellow S) — оранжево-жёлтый искусственный пищевой краситель, зарегистрированный как пищевая добавка E110 в Кодексе Алиментариус.

Биомедици́на также называемая теоретической медициной — раздел медицины, изучающий с теоретических позиций организм человека, его строение и функцию в норме и патологии, патологические состояния, методы их диагностики, коррекции и лечения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
ИСДМ "Земледелие" минимизирует риск и даёт высокую скорость развертывания минных полей Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев
Последние материалы
Как лучше удалить сложные пятна с лакокрасочного покрытия машины
Учёные сделали кожу мышей прозрачной с помощью пищевого красителя
Более 60% россиян хотят провести отпуск на Дальнем Востоке
Как на Западе отреагировали на слова Путина об отказ Германии использовать "Северный поток"
Шакил О’Нил считает величайшим баскетболистом в истории Джордана
Дерматолог: для ухода за кожей осенью нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом
Риелтор посоветовала не вносить никаких предоплат до заключения договора аренды
Рецепт рулетиков из баклажанов с пикантной начинкой
Кто выиграет в матче: Россия — Таиланд?
Аэропорт в Нижнеангарске будут модернизировать для повышения туристической доступности региона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.