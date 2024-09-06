Учёные создали камеру для "путешествия" на несколько миллионов лет назад

Специалисты Новосибирского государственного университета разработали камеру, которая позволит учёным изучить геологическую историю нашей планеты в пределах 10 миллионов лет.
Камеру создали для ускорительного масс-спектрометра. Известно, что ускорительная масс-спектрометрия является методом, благодаря которому можно измерить количество редких долгоживущих изотопов. Для того чтобы проверить его эффективность, специалисты провели моделирование длин пробегов ионов с использованием специальной программы.
Проект уже получил финансовую поддержку Российского научного фонда, пишет Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного университета.
Изото́пы — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа. Название связано с тем, что все изотопы одного атома помещаются в одно и то же место (в одну клетку) таблицы Менделеева.
Ио́н — атом или соединение нескольких атомов, которое имеет положительный или отрицательный заряд.
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