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Учёные создали камеру для "путешествия" на несколько миллионов лет назад

В России разработали камеру для "путешествия" на 10 миллионов лет назад
0:42
Наука

Специалисты Новосибирского государственного университета разработали камеру, которая позволит учёным изучить геологическую историю нашей планеты в пределах 10 миллионов лет.

В России разработали камеру для "путешествия" на 10 миллионов лет назад
Фото: flickr.com by Alexandre Duret-Lutz, CC BY-SA 2.0

Камеру создали для ускорительного масс-спектрометра. Известно, что ускорительная масс-спектрометрия является методом, благодаря которому можно измерить количество редких долгоживущих изотопов. Для того чтобы проверить его эффективность, специалисты провели моделирование длин пробегов ионов с использованием специальной программы.

Проект уже получил финансовую поддержку Российского научного фонда, пишет Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного университета.

Уточнения

Изото́пы — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа. Название связано с тем, что все изотопы одного атома помещаются в одно и то же место (в одну клетку) таблицы Менделеева. 

Ио́н — атом или соединение нескольких атомов, которое имеет положительный или отрицательный заряд.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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