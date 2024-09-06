Учёные создали камеру для "путешествия" на несколько миллионов лет назад

В России разработали камеру для "путешествия" на 10 миллионов лет назад

0:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Новосибирского государственного университета разработали камеру, которая позволит учёным изучить геологическую историю нашей планеты в пределах 10 миллионов лет.

Фото: flickr.com by Alexandre Duret-Lutz, CC BY-SA 2.0

Камеру создали для ускорительного масс-спектрометра. Известно, что ускорительная масс-спектрометрия является методом, благодаря которому можно измерить количество редких долгоживущих изотопов. Для того чтобы проверить его эффективность, специалисты провели моделирование длин пробегов ионов с использованием специальной программы.

Проект уже получил финансовую поддержку Российского научного фонда, пишет Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного университета.

Уточнения

Изото́пы — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа. Название связано с тем, что все изотопы одного атома помещаются в одно и то же место (в одну клетку) таблицы Менделеева.



Ио́н — атом или соединение нескольких атомов, которое имеет положительный или отрицательный заряд.

